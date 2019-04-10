Серіал «Як довго я на тебе чекала» вже встиг закохати глядачів в своїх приголомшливих акторів! Найемоційніша прем’єра весни здивувала всіх несподіваними любовними сценами, драматичним сюжетом і гучними скандалами. Але крім хорошого сценарію і незвичайних любовних ліній, серіал може похизуватися молодими і талановитими акторами. Один з них – 24-річний актор Київського молодого театру Олег Коркушко. Про роль неприємного ловеласа і колег по знімальному майданчику читайте в матеріалі.

Олег, в серіалі «Як довго я на тебе чекала» тобі довелося зіграти роль негативного персонажа Сергія. Тобі самому вона сподобалася?

Мій персонаж – ловелас і невдаха. Я вважаю, що нахабство, звичайно ж, гарна якість, але тільки якщо нею правильно розпоряджатися. Для цього потрібно мати інтелект, а у мого персонажа, на жаль, він набагато нижчий голови…

А як швидко ви спрацювалися з колегами по знімальному майданчику?

Якщо говорити чесно, то з хлопцями я вже дуже давно знайомий. А з Валерою Ібрагімовим це був взагалі, по-моєму, вже п’ятий проект! Саме тому серіал знімали швидко і цікаво, з чітким розумінням, що потрібно робити, кому, куди і як!

У серіалі вас відшиває головна героїня Жанна, яку зіграла Євгенія Нохріна. Як склалися відносини з Женею?

Женечка Нохріна – прекрасна людина і гідний артист. Ми вже перетиналися раніше на майданчику, але в серіалі «Як довго я на тебе чекала» – вперше зіграли разом. Вона мені подобається як професіонал, і зараз ми підтримуємо відносини в реальному житті, адже спілкування з Женею – це одне задоволення!

Чому, на ваш погляд, глядачі телеканалу СТБ повинні обов’язково подивитися серіал?

Я впевнений, що глядач перейметься цікавою любовною історією! Адже обставини головних героїв, попри всі їхні складнощі і часом жорстокості, не виглядають казковими. Це цілком реальна історія, в якій люди намагаються залишитися людьми і не зраджувати себі, а це – завжди актуальна тема в кіно, і найголовніше, що у нас є.