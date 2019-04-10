Ліза Глінська стане суддею на Чемпіонаті України з кондитерського мистецтва

Не так давно Ліза Глінська вперше стала членом журі кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали». Тепер талановита кондитерка буде суддею на Чемпіонаті України з кондитерського мистецтва. Про це Ліза розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі, де пообіцяла ділитися враженнями від конкурсу.

Переможниця другого сезону «МастерШеф» Ліза Глінська лише нещодавно приміряла роль судді на проекті, як її покликали виконати цю роль вже в іншому місці. Тепер вона буде судити кращих кондитерів країни на Чемпіонаті України з кондитерського мистецтва.

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«Добрий ранок! Шановні, найближчі 3 дні, я проведу на Національному Чемпіонаті України з кондитерського мистецтва 2019 як суддя. Буду ділитися з вами інформацією у сторіз! Слідкуйте», – написала Ліза.

Цікаво, як Ліза Глінська буде виглядати поза звичною кухнею «МастерШеф»? Але ми обов’язково скоро побачимо на її сторінці в соцмережі. Бажаємо Лізі удачі і яскравих вражень від події!

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