Дуже важливо зробити паску «Краффін» на Великдень-2019 ідеальною, адже за столом збереться вся родина! Побалуйте їх смачненьким! До того ж це справді велике свято! Шеф-кондитер і фіналістка «МастерШеф»-6 Катерина Пєскова поділилася з нами своїм рецептом приготування паски «Краффін». Детальніше – в матеріалі.

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Інгредієнти:

свіжі дріжджі – 60 г

сіль – 0,5 ч. л.

вершкове масло – 300 г

молоко – 350 мл

цукор – 500 г

яйця – 5 шт.

борошно – 1 кг

горілка – 1 ч. л.

мускатний горіх

цедра

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Приготування:

Дріжджі розвести в теплому молоці (молоко не вище 38–40 °C ). Відокремити білки від жовтків. Білки збити до стійкості, жовтки збити з цукром, розтопити масло. У жовтки вилити розтоплене вершкове масло, додати білок і 500 г борошна. Вимісити тісто і помістити на ніч у тепле місце. Вранці додати борошно, що залишилося, мускатний горіх, цедру, 1 ч. л. ложку горілки, вимішувати 20 хвилин і залишити на 1,5 години. Розкласти у форми і залишити доходити на одну годину. Випікати 30–40 хвилин за температури 160–180 °C .

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