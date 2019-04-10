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Паска «Краффін»: рецепт від Катерини Пєскової

10.04.2019

Дуже важливо зробити паску «Краффін» на Великдень-2019 ідеальною, адже за столом збереться вся родина! Побалуйте їх смачненьким! До того ж це справді велике свято! Шеф-кондитер і фіналістка «МастерШеф»-6 Катерина Пєскова поділилася з нами своїм рецептом приготування паски «Краффін». Детальніше – в матеріалі.

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Інгредієнти:

  • свіжі дріжджі – 60 г
  • сіль – 0,5 ч. л.
  • вершкове масло – 300 г
  • молоко – 350 мл
  • цукор – 500 г
  • яйця – 5 шт.
  • борошно – 1 кг
  • горілка – 1 ч. л.
  • мускатний горіх
  • цедра

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Приготування:

  1. Дріжджі розвести в теплому молоці (молоко не вище 38–40 °C).
  2. Відокремити білки від жовтків. Білки збити до стійкості, жовтки збити з цукром, розтопити масло.
  3. У жовтки вилити розтоплене вершкове масло, додати білок і 500 г борошна.
  4. Вимісити тісто і помістити на ніч у тепле місце.
  5. Вранці додати борошно, що залишилося, мускатний горіх, цедру, 1 ч. л. ложку горілки, вимішувати 20 хвилин і залишити на 1,5 години.
  6. Розкласти у форми і залишити доходити на одну годину.
  7. Випікати 30–40 хвилин за температури 160–180 °C.

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