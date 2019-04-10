Чим захопити дитину, щоб і самому було цікаво? Якщо ви задаєте собі це питання кожен раз, коли приходите в заклад або сидите з дитиною вдома, то ця стаття для вас. Досить відволікати дитину телефоном або планшетом, у нас є варіанти набагато цікавіше.

Відпочинок з дітьми вдома

Як зробити їстівний пластилін

Зробіть з дітьми вдома їстівний пластилін. Якщо ви думаєте, що ваша дитина не буде з таким грати, то ви просто не пробували його на смак. Від такої розваги не відмовиться жоден непосида.

Інгредієнти:

півсклянки розм’якшеного несолоного вершкового масла

1 ст. л. густих вершків

1/4 ч. л. ванільного екстракту (за бажанням)

3-4 склянки цукрової пудри

гелевий харчовий барвник (за бажанням)

Приготування:

Збийте міксером вершкове масло і вершки. Поступово введіть в масу цукрову пудру, перемішайте. Маса повинна стати густий і досить щільної для ліплення. Додайте екстракт ванілі, якщо ваша дитина таке любить. Вимисіть тісто на поверхні, що присипана цукровою пудрою. Розділіть його на кілька частин, в кожну капніть по крапельці харчового барвника і знову добре перемішайте (цей пункт можна упустити, тоді маса залишиться білою).

Їстівний пластилін готовий! Його можна розкатати качалкою, вирізати фігурки або формувати їх пальцями, просто їсти вкінці-кінців. А якщо займатися цим всією сім’єю, то і десерт готувати не доведеться!

Як зробити сніг влітку

Якщо вашій дитині хочеться снігу, а на вулиці жарко, у нас є для вас рішення. Звичайно, це може трохи засмутити тата, але коли він побачить результат, то і сам підключиться до гри!

А все тому, що для створення снігу вам знадобиться кукурудзяний крохмаль і піна для гоління. Їх потрібно змішати і вийде маса, дуже схожа на невеликий сніг, яким можна грати! Можна додати трохи барвника, і тоді «сніг» стане кольоровим.

Потім, швидше за все, не зрадіє мама, тому що прибирати доведеться всю квартиру… Але повірте, результат того вартий!

Більше на тему: Куди піти з дітьми в Києві: улюблені місця зірок СТБ

Як зробити лабіринт вдома

Пам’ятайте, як в дитинстві ви любили влаштовувати «халабуди» і тягнути туди всі свої іграшки? Зробіть для своєї дитини ще крутіше: цілий лабіринт!

Для цього вам знадобляться тільки картонні коробки, які часто валяються без діла. Розкрийте коробки до максимуму, а потім склейте їх стінки між собою. Всередині кожної виріжте арки, а якщо ви ще й продумаєте складні ходи, то вважайте, що заняття дитині на цілий день (а може і кілька) забезпечено.

Відпочинок з дітьми в закладі

У ресторані або кафе в активні ігри особливо не пограєш, тому що дитина може заважати іншим відвідувачам. Тому ми пропонуємо вам зайнятися з дитиною розвиваючими іграми, які їй точно сподобаються і скрасять очікування страви.

Гра «Здогадки»

Розкладіть на столі кілька різних предметів. Це можуть бути предмети з вашого будинку, які ви захопіть з собою або будь-які інші речі з сумочки або гаманця. Можна навіть використовувати для цього пакетики з цукром, сільничку або будь-який інший предмет зі столу в цьому закладі.

Попросіть дитину вивчити предмети, а після закрити очі. Після чого приберіть зі столу один з предметів і подивіться, чи зможе дитина визначити, який з предметів відсутня. Ця гра не тільки цікава, але і сприяє розвитку дитячої пам’яті і мислення.

Гра «Я бачу»

Більшість ресторанів мають безліч цікавих декорацій. Попросіть дитину називати особливість тієї чи іншої речі, яка знаходиться в закладах починаючи зі слів «Я бачу…». Так можна розвивати орієнтацію в просторі і досить сильно розважитися, коли дитина буде кричати «Я бачу людину на коні».

А щоб розвинути в дитині математичні здібності, попросіть її порахувати кількість дитячих пластівців на тарілці або, наприклад, кукурудзи на піці.

Гра «Червоні машини»

Коли ви зайдете в заклад, попросіть столик біля вікна, щоб добре було видно проїжджу частину. І поки ви чекаєте блюдо, пограйте разом з дитиною. Гра «Червоні машини» в більшості випадків захоплює і дорослих теж.

Суть в тому, що коли хтось побачить машину конкретного кольору (по ходу гри колір можна міняти), то потрібно сказати фразу «червона машина» (або іншого кольору, якщо завдання було змінено). Хто перший помітив більше машин – той і виграв. Спробуйте грати разом з дитиною, ви побачите як вас це захопить і ви самі будете шукати ці машини очима.

Відпочинок з дітьми на вулиці

На вулиці вже можна розгулятися. У теплу погоду гріх сидіти на одному місці, хочеться порухатися самому і розбуркати дитину. Тому ми зібрали для вас активні ігри, які ви, швидше за все, не чули раніше.

Гра «Біжи до того, що назву»

Гра, яка дозволяє досхочу побігати на вулиці! Суть гри проста – мама називає предмет з навколишнього оточення, а завдання дитини знайти цей предмет і добігти до нього. Якщо грає кілька дітей, то можна бігти на перегонки.

Гра відмінно тренує уважність, спостережливість.

Більше на тему: Вивчення англійської мови для дітей: з чого почати та головні принципи

Колекція

Нехай дитина зробить унікальну колекцію своїми руками. Дозвольте їй збирати опале листя, гілки, каміння, і складати ці багатства в коробку або пакет. Це захопить дитину на тривалий час, а якщо засушити листя або зберегти речі, які принесе малюк, то це буде ще і пам’ять на довгі роки.

Хокей повітряними кульками

Весела альтернатива футболу, яка вимагає мінімальної підготовки.

Замість воріт поставте дві кошики (або будь-які досить широкі ємності). Замість ключок – пластикові або силіконові трубки (або все, що допоможе керувати м’ячами). Замість м’ячів – повітряні кульки.

Надійти кілька кульок, покладіть їх у центр поля. Розділіть дітей на дві команди. Завдання кожної – покласти якомога більше кульок у кошик суперника. Боротьба – до останнього кульки.

Печиво для птахів

Звичайні годівниці з насипаної туди жменькою корми – це добре, але можна пригостити пташок красивим фігурним «печивом». Дітям напевно сподобається його готувати, а головне – бачити його на деревах біля будинку.

Рецепт такого печива:

3/4 чашки борошна

1/2 чашки води

2,5 чайної ложки желатину без добавок

3 ст. ложки цукрового сиропу

4 чашки суміші для годування птахів, можна купити готову або приготувати самому з суміші круп.

Змішайте всі і розкладіть по формах, попередньо змазаним олією. Зробіть в печиво отвір для мотузки і дайте застигнути, близько 6-8 годин. Потім залишиться протягнути мотузку і повісити на дерево.

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ