Вибір імені дитини – дуже відповідальне і важливе рішення для його батьків. Адже значення імені несе свій енергетичний відбиток і певною мірою вирішує долю людини. Саме тому вкрай важливо до вибору імені підходити відповідально. Як правильно назвати дівчинку у 2019 році, розповів дворазовий переможець і суддя «Битви екстрасенсів», експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси», ясновидець і астролог Хаял Алекперов.

Вибір імені для дитини є одним із найважливіших рішень батьків. Адже від цього залежить, як складеться її подальша доля. Давно доведено, що саме ім’я прямо впливає на формування особистості та світогляд. Коли ми даємо дитині ім’я, то можемо разом із ним привернути у долю малюка вдалі шанси, фортуну або якийсь талант. Але разом із цим можемо, навпаки, «нагородити» своє чадо багатьма життєвими випробуваннями або рисами характеру, з якими йому доведеться боротися. А ще чутливішими до зовнішніх чинників є дівчатка. Наприклад, якщо дівчинку звуть Юлія, що в перекладі з грецького означає «кучерява, хвиляста, пухнаста», то, швидше за все, вона виросте дуже харизматичною, привабливою і впевненою в собі. Але при цьому у неї може бути досить непростий характер, який відрізняється емоційністю, вибуховістю і впертістю.

Імена для дівчаток від Хаяла Алекперова

Жінки, народжені в рік Жовтої Земляної Свині, завжди чітко знають, чого хочуть, і вперто йдуть до своєї мети, незважаючи на перешкоди. Вони дуже працьовиті, старанні і самовіддані у тих справах, за які беруться. Як правило, представниці цього знака стають чудовими дружинами і справжніми берегинями вогнища. Але їм досить важко справлятися зі своїми емоціями. Нерідко їхня критика стосовно оточуючих стає різкою і провокує конфлікти. А в спірних ситуаціях гордість і впертість, властиві цьому знаку, заважають зробити крок назустріч, навіть якщо жінка в душі дуже того хоче. А тому народженим в цей рік дівчаткам варто підібрати ім’я з дуже спокійною, м’якою і світлою енергетикою:

Світлана (зі слов’янської – світла, сонячна)

Софія (з грецької — мудра)

Ірина (з грецької — спокій)

Міла (зі слов’янської — мила)

Наталя (з латинської — рідна)

Анна (з єврейської — прихильність)

Карина (з латинської — мила, дорога)

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Тоді як імена з войовничою енергетикою, наприклад Таміла (від давньоруського дієслова — томити), Вероніка (з грецької — та, яка несе перемогу), Антоніна (в перекладі з грецької — вступає в бій, противниця) — можуть посилити категоричність і прямолінійність дівчаток, народжених в рік Свині.

Пам’ятайте, що люди, народжені під цим знаком, дуже відкриті, довірливі, добрі та щедрі. Їм не властиві інтриги та плітки. Як правило, вони відверті, а іноді навіть надмірно прямолінійні. Часто говорять те, що думають, і від цього страждають. Але при цьому символ року наділяє їх умінням у будь-якій ситуації витягувати для себе користь і вигоду, а удача і фарт майже завжди супроводжує їх в їхніх починаннях.

Вибираючи ім’я в 2019 році для дівчинки, слід враховувати ці особливості, щоб ім’я могло відповідати вдалим сторонам і рисам знака і при цьому могло «згладити гострі кути» в характері.

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