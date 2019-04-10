«Як довго я на тебе чекала»: чим зацікавлять 13 і 14 серії від 10.04.2019 (анонс)
10.04.2019
Дивіться серіал «Як довго я на тебе чекала» з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ. Серіал інтригує своєю незвичайною історією забороненого кохання та сильних почуттів. Чи зможуть зберегти свої стосунки Роман та Жанна, знаючи, що Тетяна вагітна?
Жанна нарешті зможе бути з тим, кого кохає все життя. Але невже інша жінка забере Романа назавжди? Чи вдасться Ромі та Жанні бути щасливими? Невже насправді Тетяна вагітна? І чи дійсно Роман матиме дитину від жінки, яку він ніколи не кохав?
Дізнайтеся у 13 і 14 серіях від 10.04.2019.
Video: «Як довго я на тебе чекала»: чим зацікавлять 13 і 14 серії від 10.04.2019 (анонс)Дивіться серіал з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ. Серіал інтригує своєю незвичайною історією забороненого кохання та сильних почуттів. Чи зможуть зберегти свої стосунки Роман та Жанна, знаючи, що Тетяна вагітна?
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