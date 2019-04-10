Що буде сьогодні, 11 квітня 2019, ви можете дізнатися в нашому достовірному гороскопі. Екстрасенси зібрали найточнішу інформацію про планети та їх розташування, щоб ви знали, як мине ваш день.

Овен

Як щодо записатися сьогодні до косметолога або стоматолога? Адже немає межі досконалості, а зірки впевнені, що всі процедури, на які ви зважитеся сьогодні, принесуть вам тільки позитивні зміни у зовнішності. Всім би так!

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Телець

Як же багато на вас зараз навалилося роботи, не уявляємо, як ви з такими обсягами справляєтеся. Але! Це означає тільки те, що ваш професіоналізм виросте в рази і ви станете завидним працівником. Нехай заздрять вам, а ви краще утримайтеся від цього неприємного відчуття.

Близнюки

Ваш близький друг може сьогодні потрапити в біду, але ж ви добра душа і кому-кому, а друзям ніколи не відмовляли, правда? Ось і цього разу допоможіть чим зможете, а він цього не забуде і обов’язково вам віддячить в майбутньому.

Рак

Досі проблеми зі здоров’ям? Негоже так, адже надворі така чудова погода, а ви все по лікарях бігаєте. Давайте припиняйте з цим і одужуйте нарешті. Зірки готують вам багато цікавих подій попереду.

Лев

Якщо задумали почати свій бізнес в цей період, то краще відкладіть поки цю затію. А особливо не беріть кредити, потім загрузнете в них і не зможете повернути! Краще поверніть борги, якщо вони є, це точно звільнить вас від важкого тягаря.

Діва

Як щодо того, щоб укласти сьогодні угоду століття? Без жартів, у вас є для цього всі можливості! Вашим проектом вже зацікавилися потрібні люди і залишилося дочекатися, поки вони запросять вас на зустріч. Повірте, це трапиться скоро, якщо вже не трапилося.

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Терези

Сьогодні перевіряйте всі-всі папери, які підписуєте або які потрапляють вам в руки. Вас хтось намагається збити з пантелику і обдурити! Наша справа вас попередити, а ви дійте на свій розсуд.

Скорпіон

Скорпіони, та ви просто нарозхват у протилежної статі. На вас вже давно задивляється людина, яку ви взагалі не помічаєте. Якщо ви самотні, пора б вжити заходів! А якщо ви у стосунках, то чекайте яскравого освідчення в коханні в цей любовний день.

Стрілець

У Стрільців у цей день може намалюватися чудове побачення. Зірки впевнені, що з вами захочуть познайомитися і це може закінчиться хорошими стосунками, тому не поспішайте відкидати такі спроби, краще одягніться так, щоб ваша половинка точно вас помітила!

Козеріг

Сьогодні ви знову будете займатися самопізнанням. Ось хочеться вам постійно копатися в собі. Якщо вже таке сталося, то краще запишіться на курси або семінари, які витягнуть вас з цього стану і допоможуть знайти те, що ви так відчайдушно шукаєте. Все уваших руках, Козероги!

Водолій

З вашим особистим життям пора розібратися. Якщо ви влізли в любовний трикутник, то пора з нього вибиратися! Тому що ваша кохана людина і так вже щось підозрює і на всю ігнорує. Ви зможете помиритися, але тільки якщо пошлете куди подалі всіх цих колишніх!

Риби

Займіться ребрендингом компанії, в якій зараз працюєте. Вам адже так хочеться зайнятися чимось новим і надихаючим, тож чому б не стати людиною, яка приведе до цих змін? Досить сумніватися в собі, дійте!

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