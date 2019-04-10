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Де погуляти в Києві: огляд найкращих парків для відпочинку від Михайла Присяжнюка

10.04.2019

Якщо влаштувати сімейний відпочинок на островах не виходить, радимо подумати, де погуляти в Києві. Ведучий проекту «Один за всіх» Михайло Присяжнюк розповів, які місця йому подобається відвідувати з дітьми. За рекомендаціями відомого юриста ми створили добірку найкращих парків столиці для сімейного дозвілля. Швидше беріть плед, кошик із ласощами  і вирушайте в парк!

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«У нас немає обов’язкових місць для відвідування, активностей. Дітки завжди хочуть чогось різного, нового, цікавого, – розповідає Михайло. – І якщо є така можливість, час, сили, то чому б і ні?

Найулюбленіше місце, куди нам подобається приходити з дітьми,  це наш двір. Тут нас ніхто не бачить, не заважає. Маша і Ваня радіють, насолоджуються нашим веселим проведенням часу. Звичайно, їм подобається ходити і на інші ігрові майданчики, адже майданчик  це насамперед спілкування з дітьми.

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Щодо місць… Ми дуже любимо відвідувати різні дитячі кімнати, зоопарки, батутні центри. У нас батут навіть вдома є! Обожнюємо ходити в боулінг. Маші, наприклад, дуже подобається, як доріжкою котяться кулі. Безумовно, вона не може їх підняти, але дуже уважно стежить за процесом (сміється. – Прим. ред.). А Ваня полюбив боулінг років з 5 або 6. Він навіть просить влаштовувати день народження в боулінгу!

Ну і, звичайно ж, парки. Це чудові місця для активного дозвілля на свіжому повітрі!»

Читайте, які парки радить Михайло Присяжнюк для сімейного дозвілля!

Парк ВДНГ

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Національний Експоцентр України може заслужити звання головного культурно-розважального центру столиці, адже багато масштабних подій Києва відбуваються саме там. Наприклад, Atlas Weekend.

ВДНГ  це чудовий варіант бюджетного відпочинку з усією родиною на свіжому повітрі. На його території є величезна кількість зон дозвілля: барбекю, парки, басейн, зони для занять спортом, сцени для виступів музикантів, контактний зоопарк, сферичний кінотеатр.

Діти точно оцінять гойдалковий парк: він розрахований як на маленьких, так і на дорослих відвідувачів. Також можна брати велосипед, ролики, гіроскутер напрокат і кататися парком.

Парк Дружби народів

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Між Оболонню й Троєщиною на Трухановому острові розташований парк Дружби народів. Його відкрили  1972 року. Територія ділиться на зони: круглий сад з 15 секторами різних рослин, дитяча зона з ігровими майданчиками, пляжі та місця для занять спортом.

Для любителів активного відпочинку є спортивно-розважальний комплекс X-Park. У вашому розпорядженні велосипеди, вейкборди і навіть квадроцикли. Також є місце для гри у футбол та пейнтбол.

Після різноманітних активностей можна влаштувати з друзями пікнік. Для цього на території є все необхідне: колоди для сидіння, місця для багать, паркові лавки.

Голосіївський парк імені М. Рильського

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Цей величезний парк, площею 140,9 га, розташованй у північній частині Голосіївського лісу. 1964 року йому присвоїли ім’я українського поета Максима Рильського, який колись жив поруч.

У парку чотири озера, що дозволяє влаштувати прогулянку на катамарані або човні. Для дітей є дитяче містечко атракціонів. Перекусити можна в кав’ярні на воді. Ну і куди без точок з кавою  завжди можна прогулятися парком зі склянкою чогось смачного й підбадьорливого!

Парк Відрадний

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Парк розташований у Солом’янському районі. Він був створений одночасно з масивом Відрадний на початку 60-х років. У центрі є ставок, який зовні нагадує «інтеграл», тому іноді його так і називають.

1992 року в північній частині парку створили етнографічний комплекс «Мамаєва слобода». Любителям історії буде цікаво подивитися на дерев’яну церкву Покрова Пресвятої Богородиці та реконструкцію козацького поселення XVIIXVIII століть.

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Парк Партизанської слави

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Парк був створений на базі соснового лісу в Дарницькому районі між вулицями Тростянецька й Славгородська.

На території є спортивний майданчик, велика соснова алея, літній кінотеатр, канатні дороги, прогулянкове кільце і три лісових озера. Можна орендувати альтанку з мангалом і провести затишний вечір у компанії друзів.

Маріїнський парк

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Куточок природи в центрі Києва – це Маріїнський парк. Він розташований навпроти будівлі Верховної Ради та Маріїнського палацу. Після огляду визначних пам’яток Києва краще піти у парк, щоб відпочити в тіні дерев і помилуватися чудовими краєвидами.

Парк існує з 1874 року. У радянські часи його називали Радянським, пізніше Парком жертв революції. У 1993 році йому повернули історичну назву – Маріїнський.

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