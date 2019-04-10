Євробачення-2019: топ-10 найкращих пісень представниці Австралії

Австралія для конкурсу Євробачення-2019 обрала неймовірно талановиту співачку Кейт Міллер-Хейдке. Музична кар’єра зірки почалася ще у далекому 2000 році, тому дівчині точно вистачить досвіду гідно представити країну. Нагадуємо, що виступить співачка з піснею «Zero Gravity». У Кейт є ще багато цікавих робіт, топ-10 яких ви можете прослухати саме зараз.

Kate Miller-Heidke – «Can’t Shake It»

Kate Miller-Heidke – «Sarah»

Kate Miller-Heidke ft. Passenger – «Share Your Air»

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Kate Miller-Heidke – «Words»

Kate Miller-Heidke – «Ride This Feeling»

Kate Miller-Heidke – «Caught In The Crowd»

Kate Miller-Heidke – «The Last Day on Earth»

Kate Miller-Heidke – «Zero Gravity»

Kate Miller-Heidke – «Are You F*cking Kidding Me?»

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Kate Miller-Heidke – «Offer It Up»

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