Євробачення-2019: топ-10 найкращих пісень представниці Австралії
10.04.2019
Австралія для конкурсу Євробачення-2019 обрала неймовірно талановиту співачку Кейт Міллер-Хейдке. Музична кар’єра зірки почалася ще у далекому 2000 році, тому дівчині точно вистачить досвіду гідно представити країну. Нагадуємо, що виступить співачка з піснею «Zero Gravity». У Кейт є ще багато цікавих робіт, топ-10 яких ви можете прослухати саме зараз.
Фото взято з джерела: griffith.edu.au
Kate Miller-Heidke – «Can’t Shake It»
Kate Miller-Heidke – «Sarah»
Kate Miller-Heidke ft. Passenger – «Share Your Air»