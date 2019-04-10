Великий піст — час, коли ви можете змінити звички в житті, харчуванні, вийти із зони комфорту і спробувати новий стиль життя. Якщо ви відмовилися від м’яса, риби, птиці, молочних продуктів та яєць і це для вас новизна, то зверніть увагу на поради ведучої проекту «Зважені та щасливі»-8 Мирослави Ульяніної, як складати раціон та що можна їсти у Великий піст.

Пасха 2019

Усім відомо, що у Великий піст кількість продуктів для споживання та їх видів обмежена. Для когось це принципово релігійна позиція, а для когось — можливість ще й на додачу очистити організм. Мирослава Ульяніна склала власний раціон, який ідеально підійде для споживання до 27 квітня – закінчення посту.

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Щоденний раціон у Великий піст

Порція зернових: гречка, рис (червоний, чорний, коричневий, дикий), вівсянка, булгур, кіноа, паста з пшениці твердих сортів.

Зернові – це джерело клітковини, яка сприяє правильному травленню, відновлює мікрофлору кишечника. Містять вітамінами В1, В2, В5 і РР і мінерали – К, Mg, Si, Cu, Mn. Порція бобових : червона, біла, чорна, кольорова квасоля, всі види сочевиці, нут, маш, соєві боби.

Це рослинний білок, який необхідний як «будівельний матеріал». Від 500 грамів овочів на день.

Овочі – це не тільки огірки і помідори. Додайте броколі, кучеряву, брюсельську, савойську і червону капусту, капусту романеско. Використовуйте кабачки, баклажани, патисони, гарбуз, ріпу, кольрабі, селеру, дайкон, спаржу, артишоки. Ну, а зелена листова зелень має бути в меню тричі на день. 250 – 300 грамів фруктів щодня.

Крім яблук і груш, додайте апельсини, мандарини, помело, заморожені ягоди, манго, ананас, виноград, ківі, банани. Достатньо води: 1,5 – 2 літри води на день.

Додайте у свій раціон також трав’яні чаї. Якщо немає каміння у жовчному, то раджу жовчогінні.

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Вечеряти не пізніше, ніж за 3–4 години до сну овочевими стравами. Якщо зовсім несила, то з несолодким чаєм можна з’їсти кілька горішків. А от солодке на вечерю суворо заборонено.

Ключові помилки, яких треба уникати:

Вегетаріанський фастфуд і джанкфуд

Пісні тортики

Попкорн

Чипси

Картопля фрі та інша порожня їжа

Одноманітна їжа

Багато вуглеводів: паста, рис, крупи, борошняні вироби, хліб і солодощі

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