Глядачам телеканалу СТБ вже встигла полюбитися найемоційніша прем’єра сезону – серіал «Як довго я на тебе чекала». Любовні перипетії, гучні скандали і душевні страждання героїв привернули особливу увагу до серіалу. Цікавим є і той факт, що зігравший роль слідчого Вадима Станіслав Щокін абсолютно байдужий до професії свого персонажа. Причому це – не перша роль, коли актор грає слідчого!

Станіслав, раніше ви вже грали подібні ролі, перевтілювалися в слідчого, адвоката, свідка ДТП … Як ви ставитеся до нинішнього персонажа Вадима?

Мене в мого персонажа лякає тільки історія. Адже вона про те, як працюючи в органах з близькими людьми, ви садите їх і допитуєте їх же дітей. Напевно, справа навіть не в тому, який саме це персонаж і який серіал, а важлива сама життєва ситуація. Потрібно розуміти те, що людям дуже важко впоратися з такими речами психологічно. І мені, як професіоналу, постійно доводиться підозрювати близьких людей, забирати у них все найрідніше і цінне. І в цьому плані, звичайно, є що зіграти. Цікаві психологічні прийоми, емоційні сцени, драма і любов – тут все те, за що ми так сильно любимо серіали! Я, слава Богу, не часто стикався зі слідчими. Нічого цікавого, поганого або ж позитивного про них сказати не можу. Ні як про людей, а просто про роботу. Приміряти на себе різні ролі – це дуже круто. Звичайно, якщо ти бачиш, що цей персонаж виписаний психологічно під тебе, то там і грати нічого, просто ходиш і живеш.

Ви відразу сказали, що у вашого персонажа – дуже рутинна робота. Вам не подобається професія слідчого?

Це рутинна для них робота, адже вони цим займаються кожен день. Просто коли тобі доводиться на роботі садити свого друга або просто близьку людину за ґрати – це зовсім інше! Історія мого персонажа саме про те, що тобі потрібно по-іншому сприймати людей, з якими ти тільки вчора відпочивав на природі або їздив на риболовлю. Це, звичайно, цікаво, але в житті, думаю, це дуже важко!

А у вас є подібності з персонажем?

У мене немає жодної подібності з моїм персонажем! Я б ніколи не вчиняв так, як він. З самого початку я б сказав: ні, я це вести не буду, передайте цю справу комусь іншому! Адже в житті я більш м’яка людина, я не міг би абстрагуватися і дивитися на такі ситуації нейтрально.

А яка атмосфера панувала за кадром?

Я дружу з хлопцями дуже давно, тому що це – не перший відзнятий проект з деякими акторами. Я ними пишаюся і дійсно радий тому, що нам всім добре разом!

Чим цікавий серіал саме вам? Чим він зацікавить телеглядачів?

По-перше, серіал дійсно цікавий. І знімав його крутий режисер – Валерій Ібрагімов! Хоча б тому ви повинні реально подивитися «Як довго я тебе чекала»! По-друге, зараз люди хочуть різного продукту: сьогодні все знімають фільми за коміксами, бойовики, драми, адже сучасному глядачеві потрібно все і відразу. Але на мій погляд, цей серіал набагато жвавіший, адже він про почуття, про те, що живе вічно і ніколи не проходить. Мені самому дуже цікаво подивитися серіал, адже тільки сьогодні я дізнався, хто насправді та погана людина, яка не дає коханим бути разом! Тому «Як довго я тебе чекала» – дуже цікавий детектив! І я думаю, що таке очікування буде тримати глядачів біля екрану. Ну, мене то точно!