Дивіться серіал «Як довго я на тебе чекала» з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ. Це цікава історія забороненого кохання та сильних почуттів. Жанна та Роман нарешті разом, але катастрофа може зруйнувати все. Тож чи зможуть вони зберегти своє кохання?

Закохана Жанна довго і важко чекала його роками, і таки дочекалась! Пара вирішила почати свої стосунки з чистого аркуша. Та аби врятувати кохану Жанну, Роман кинувся під колеса автомобіля. Але невже трагедія забере його назавжди? Дізнайтеся в 11 і 12 серіях від 09.04.2019.

Video: «Як довго я на тебе чекала»: чим зацікавлять 11 і 12 серії від 09.04.2019 (анонс) Дивіться серіал «Як довго я на тебе чекала» з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ. Це цікава історія забороненого кохання та сильних почуттів. Жанна та Роман нарешті разом, але катастрофа може зруйнувати все. Тож чи зможуть вони зберегти своє кохання?