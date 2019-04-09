«Як довго я на тебе чекала»: чим зацікавлять 11 і 12 серії від 09.04.2019 (анонс)
09.04.2019
Дивіться серіал «Як довго я на тебе чекала» з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ. Це цікава історія забороненого кохання та сильних почуттів. Жанна та Роман нарешті разом, але катастрофа може зруйнувати все. Тож чи зможуть вони зберегти своє кохання?
Закохана Жанна довго і важко чекала його роками, і таки дочекалась! Пара вирішила почати свої стосунки з чистого аркуша. Та аби врятувати кохану Жанну, Роман кинувся під колеса автомобіля. Але невже трагедія забере його назавжди? Дізнайтеся в 11 і 12 серіях від 09.04.2019.
Video: «Як довго я на тебе чекала»: чим зацікавлять 11 і 12 серії від 09.04.2019 (анонс)Дивіться серіал «Як довго я на тебе чекала» з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ. Це цікава історія забороненого кохання та сильних почуттів. Жанна та Роман нарешті разом, але катастрофа може зруйнувати все. Тож чи зможуть вони зберегти своє кохання?
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