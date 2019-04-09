Гороскоп на сьогодні, 10 квітня 2019 року, приготував багато інтригуючих подій для різних знаків зодіаку. Шукайте себе в гороскопі і дізнайтеся наперед події цього дня.

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Овен

На особистому фронті згасання почуттів з вашого боку. У ваших стосунків ніби як і є перспективи, але минуле постійно нагадує про себе. Скажіть вже своїй половинці те, про що давно мовчите! Від цього всім стане легше.

Телець

В цей день вам прилетить велика сума грошей, якщо ви все робили правильно. Як нею розпоряджатися, залежить тільки від вас, але не витрачайте грошики на дурні покупки, краще вкладіть в бізнес, ідею якого ви недавно придумали.

Близнюки

А ось сьогодні, Близнюки, будьте уважні на роботі, тому що можете втратити важливу угоду. Без неї у вас все може бути не так гладко, як здається. Запам’ятайте: співпраця і ще раз співпраця.

Рак

Дивіться, які новини. Вами зацікавляться з іншого міста або країни. А що, якщо запропонують переїзд? Ви готові до такого? Тому що зірки впевнені, що це чудовий період для того, щоб змінити місце проживання. Тепер все буде залежати від вас.

Лев

Сьогодні будьте дуууже акуратні в дорозі, тому що зірки попереджають: вашу машину можуть пошкодити. А також ви можете отримати травму, а це вже взагалі не весело. Бережіть себе, ми попередили.

Діва

Щось сьогодні з дітьми не ладиться взагалі. То вони вас не слухаються, то ви не можете спланувати їхній день, то не можете через них приділити час собі (а це важливо, не забувайте себе радувати). Пора б вам розставити все на свої місця.

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Терези

Якщо ви серйозно налаштувалися чомусь новому навчитися, то з цим будуть труднощі. Ну, не йде вам навчання і все тут, «дивлюся в книгу – бачу фігу» – це саме ваш випадок. Дайте собі перепочинок, щоб потім взятися за все з новими силами.

Скорпіон

Грошей, звичайно, ви вже витратили немало. І багато на подарунки друзям або родичам. Все-таки добра ви душа, хоч і намагаєтеся здаватися іншим. Але варто подумати і про себе, порадуйте в цей день себе, хоча б якоюсь дрібницею.

Стрілець

Нове джерело грошей вже зачекалося, коли ви звернете на нього увагу. Все-таки не вмієте ви знаходити ці лазівки для великих досягнень, придивіться, можливості ж у вас перед носом!

Козеріг

А ви сьогодні дуже навіть помітна фігура. Ви так круто виглядаєте, що на вас звертають увагу, вас хвалять і з вами хочуть поспілкуватися. Що ж це, новий парфум чи впевненість в собі? Сподіваємося, і те, і інше.

Водолій

Це буде день правди. Сьогодні ви дізнаєтеся новину від дуже близької людини, яка вас точно не порадує. Але це буде правда і вам потрібно було її почути. Просто прийміть це і подумайте, як все виправити.

Риби

Шукайте додатковий дохід в інтернеті. Там взагалі, знаєте, багато грошей крутиться, а ви тільки пахаєте й пахаєте. Ви можете отримувати більше, набагато більше, варто тільки повірити в це і почати щось робити!

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