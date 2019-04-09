Офіційно підтверджено, що Мадонна виступить на Євробаченні-2019 в Тель-Авіві. Співачка виконає дві пісні, одна з яких – нова. Нагадуємо, що ціна 15-хвилинного виступу зірки становить мільйон доларів. Докладніше читайте в матеріалі.

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Мільйон доларів – ціна 15-хвилинного виступу знаменитої співачки Мадонни. Офіційно підтверджено, що він все-таки відбудеться. Шанувальників співачки очікує приємний сюрприз! Поп-діва виконає дві композиції, одна з яких є зовсім новою.

Організатори Євробачення-2019 обіцяють по-справжньому грандіозне шоу від знаменитої американської співачки. Спочатку обидві сторони не могли дійти згоди в питаннях гонорару і пісень виконавиці. Нещодавно Мадонна і організатори все-таки знайшли рішення, тому офіційне підтвердження не змусило себе чекати.

Мадонна виступить під час інтервал-акту у фіналі Євробачення-2019, який відбудеться 18 травня.

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