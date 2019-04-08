У новому випуску «Слідство ведуть екстрасенси» найкращі екстрасенси країни Ольга Стогнушенко та Олександра Чорноморська будуть займатися розслідуванням непересічної справи, яка шокує всю країну! Історія про багатолітні страждання та сили, які штовхають матір на божевільні вчинки!

Олеся із Житомира страждає від незрозумілої агресії власної матері. Найрідніша мати – надто жорстока, жінка скаржиться, що мама її постійно проклинає. Але що за сили змушують матір лютувати? Та куди слідство заведе екстрасенсів? Чи вдасться ясновидцям зупинити цю нестримну лють?