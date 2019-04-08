У новому випуску найкращі медіуми країни Ольга Стогнушенко та Олександра Чорноморська займалися розслідуванням непересічної справи, що здивувала навіть найсильніших ясновидців країни! Історія про жорстокі страждання та силу, котра штовхає матір на божевільні вчинки!

Олеся – молода мама із Житомира. Вона зізнається, що зовсім нещодавно в сім’ї почали відбуватися ситуації, які не на жарт лякають жінку. Жінка страждає від незрозумілої агресії власної матері. Та Олесина мама б’є її, дико кричить та постійно проклинає власну дитину. Однак агресію жінка проявляє не постійно, а лише після нічних візитів неочікуваного гостя. Мама Олесі говорить, що разом із нею в домі живе якась невідома сутність, адже через сон відчуває, як по її тілу повзають чиїсь руки.

Сутність почала приходити після страшного підкладу, котрий жінка знайшла у своєму квітнику. Вбите щенятко, за словами ясновидців, могло принести в сім’ю розлад та сварки. Але те, що відбувається з Олесиною мамою – не через підклад. Жінка обходила безліч лікарень, та всі спеціалісти тільки розводили руками.

Одного разу, після такого страшного підселення, Наталія скоїла непоправне: жінка кинула величезну чашку в голову своєї доньки. Посудина розбилася на 2 частини, і молодій мамі довелося накладати 5 великих швів на лоба. Матір Олесі впевнена: в неї вселяється справжній демон!

Яка фатальна правда розкриється під час розслідування? Що за невідома сила вбиває жінку? Та чи вдасться екстрасенсам зупинити лють божевільної матері?

Video: «Слідство ведуть екстрасенси»: невже насправді демон заволодів тілом невинної матері? У новому випуску найкращі медіуми країни Ольга Стогнушенко та Олександра Чорноморська займалися розслідуванням непересічної справи, що здивувала навіть найсильніших ясновидців країни! Історія про жорстокі страждання та силу, котра штовхає матір на божевільні вчинки!

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Слідство ведуть екстрасенси (ефір від 2 квітня 2019) – дивитися онлайн