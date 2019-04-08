Ліза Глінська захопилася кулінарією у той момент, коли намагалася здивувати колишнього чоловіка вишуканими стравами. Далі хобі переросло в пристрасть, яка привела до перемоги на «МастерШеф»-2, а потім – суддівства на «МастерШеф. Професіонали». Читайте в матеріалі, як Ліза Глінська стала суддею проекту і як відбирала учасників.

Ліза, як почалося ваше захоплення кулінарією? Що вам найбільше в цьому подобається?

Моє серйозне захоплення кулінарією почалося, коли я вийшла заміж. Колишній чоловік любив смачно і красиво поїсти, а нудна яєчня або омлет уранці були йому нецікаві. Потрібно було щось вигадувати. І я йому за це вдячна, тому що за чотири роки шлюбу навчилася у їжі дивувати. Я багато часу проводила на кухні, намагаючись порадувати чоловіка. І так це мене затягнуло.

Як ви стали суддею на «МастерШеф. Професіонали»?

Мене вже кілька разів запрошували на кастинг суддею «МастерШеф». І коли запросили бути суддею уже не аматорів, а професіоналів, я поставилася до цього досить-таки скептично. До перших кастингів я готувалася, переживала, а цього разу була дуже спокійною. Напевно, це мені і допомогло.

За якими критеріями відбирали учасників «МастерШеф. Професіонали»? Були люди з великим кулінарним досвідом?

Дуже складна штука – відбирати. Я, як ніхто інший із суддів, розумію, як це працює з того боку. І, якщо чесно, робила дуже багато поступок кандидатам, так як розуміла, що 45 хвилин – дуже мало, щось могло піти не так і так далі.

Були ситуації, коли я бачила, що є знання, але, наприклад, були проблеми з презентацією. Ти куштуєш, і це виявляється дуже смачним. Одразу видно, що людина відчуває те, що готує. Бувало й навпаки – виглядає красиво, але несмачно. Тобто картинку повторити кухар може, а смак – ні. Це велика проблема.

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Деякі кандидати вже спочатку ставили себе вище. Ти намагаєшся допомогти, радиш, як було б краще, а людина не готова прислухатися. І якщо вона упирається, то не готова вчитися і далі не піде.

Одна справа, коли приходять дійсно професіонали. Зовсім же інша, коли люди приносили якісь незрозумілі страви і стояли на своєму. Такі моменти викликали у мене бурю емоцій. «МастерШеф» для мене – це все. Це моє нове життя. І коли людина висловлювала неповагу, мені було неприємно.

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