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«Як довго я на тебе чекала»: чим зацікавлять 9 і 10 серії від 08.04.2019 (анонс)

08.04.2019

Дивіться серіал «Як довго я на тебе чекала» з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ. Зворушлива історія забороненого кохання та сильних почуттів. Довгоочікувана зустріч та перша емоційна розмова. Та чи вдасться Ромі та Жанні нарешті порозумітися?

Закохана Жанна побачить кохання всього свого життя здалеку і згадає його магнетичні дотики. Але коли він буде так близько, що вона зробить? І як на слова жінки відреагує сам Роман? Чи зможе чоловік пробачити всі витівки колишньої та забути біль? Рома і Жанна: чи вдасться колишнім примиритися? Дізнайтеся у 9 і 10 серіях від 08.04.2019.

Video: «Як довго я на тебе чекала»: чим зацікавлять 9 і 10 серії від 08.04.2019 (анонс)

Дивіться серіал «Як довго я на тебе чекала» з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ. Зворушлива історія забороненого кохання та сильних почуттів. Довгоочікувана зустріч та перша емоційна розмова. Та чи вдасться Ромі та Жанні нарешті порозумітися?

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