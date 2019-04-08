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«Холостяк»-9: хто стане переможницею

08.04.2019

Холостяк Нікіта Добринін визначився на першій Церемонії троянд. Омріяний шанс побудувати стосунки отримали 17 дівчат. Попереду їх чекають романтичні зустрічі, щирі освідчення, хвилювання та пристрасть. Проте переможницею стане лише одна.

Дивіться онлайн Холостяк 9 сезон 4 випуск (29.03 19)

никита добрынин

На першій вечірці Нікіта Добринін повідомив, що розраховує зустріти на проекті свою майбутню дружину. Щотижня чоловікові доведеться прощатися з тією, яка не запалить в його серці почуття. Індивідуальні та групові побачення, подорожі найвідомішими містами світу, поцілунки та Церемонії троянд наближатимуть головного героя та учасниць до фіналу.

Більше на тему: Холостяк Нікіта Добринін розповів, як знайти своє кохання

никита добрынин

Пропонуємо вам спрогнозувати, хто стане переможницею 9-го сезону найромантичнішого проекту «Холостяк».

Холостяк від 15.03 19 – дивитися онлайн випуск 2 Холостяк

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