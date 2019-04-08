Гороскоп на 9 квітня 2019 року розповість вам, які пригоди чекають вас сьогодні. Якщо хочете дізнатися, що приготувала вам доля, – читайте в гороскопі на сьогодні.

Більше на тему: Місячний календар вдалих днів на квітень 2019 року від Хаяла Алекперова

Овен

Овни, незважаючи на те, що з близькою людиною проблеми, сьогодні вам потрібно з нею поговорити відверто. Зрозуміти і пробачити – це саме про це. Досить вже собачитися, від цього нікому не стає краще.

Телець

Сьогодні вам доведеться зайнятися паперовою тяганиною. Звичайно, це не найвеселіше заняття, але дуже потрібне. У цей день ви точно виграєте суд, а якщо в цьому плані все спокійно, то просто отримаєте той документ, який вам так давно потрібен.

Близнюки

Отже, в цей день сконцентруйтеся на своїй кар’єрі. Якщо самі підете на розмову з начальством, то воно вас обов’язково підтримає. Повірте, ваші ідеї вартують багато, слід лише не боятися про них говорити!

Рак

У цей період ви досягнете однієї з поставлених цілей, але зірки говорять, що без авантюр на шляху до цього не обійдеться. Ох, давайте тільки без проблем із законом, а то ми знаємо вас, Раки.

Лев

Леви, вам пора спалити всі мости, які з’єднують вас з минулим, заради вашого майбутнього. Досить вже думати про те, що було раніше, дивіться в майбутнє, адже воно набагато яскравіше і цікавіше. Позбавляйтеся сьогодні старих і непотрібних речей, це буде першим кроком!

Діва

Вас чекає серйозна розмова з батьками. Результат такого спілкування зірки передбачити не можуть, але батько точно буде на вашому боці. Тому, якщо давно хочете з ним поділитися своїми переживаннями, саме час це зробити.

Більше на тему: Місячний календар на квітень 2019 року: молодик і повний місяць

Терези

Щось ваші вічні поїздки не закінчуються. Зірки впевнені, що вам доведеться якийсь час пожити в чужій оселі або по роботі змінити місця геолокації. Так собі, звичайно, адже ви вже хочете просто відпочити в обіймах коханої людини, правда? До речі, ця людина і допоможе вам вирішити житлове питання.

Скорпіон

Скорпіони, ми знаємо, який у вас в голові постійний колообіг подій. І ось, ви знову придумали класну ідею для бізнесу, і що ж? Знову відкладете її в довгий ящик? Може, варто почати втілювати в життя?

Стрілець

А вас знову не влаштовує ваш зовнішній вигляд? Та скільки можна, ви постійно знаходите в собі якісь мінуси! Змініть вже зачіску або що ви там давно хочете і погляньте на себе з іншого боку. Адже насправді ви прекрасні!

Козеріг

Самотні Козероги, вашій самотності настав кінець. Ви обов’язково днями зустрінете людину, до якої у вас будуть дуже сильні почуття. А якщо така вже є, то чекайте, вона в ці дні зізнається вам у чомусь сокровенному.

Водолій

Отже, сьогодні будьте уважні на роботі і поза нею. Є ймовірність, що у вас хочуть щось вкрасти. Це можуть бути не тільки матеріальні речі, а й якісь дані, які не повинні потрапити в чужі руки. Краще поміняйте всюди паролі і бережіть гроші.

Риби

Як щодо важливої ​​ділової зустрічі сьогодні? Адже скільки можна сидіти на одному місці і не розвиватися? Тільки нічого не підписуйте, до спільного рішення поки приходити не варто, для вас не зовсім вигідні умови, майте на увазі.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ