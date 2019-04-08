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Євробачення-2019: топ-5 найкращих пісень представника Угорщини

08.04.2019

Угорщину на Євробаченні представить Йоці Папаї. Нагадуємо, що музикант вже не вперше бере участь у пісенному конкурсі. У 2017 році він зайняв 8-ме місце з піснею «Origo». Прослухати топ-5 найкращих композицій і оцінити кліпи учасника Євробачення-2019 можна в нашому матеріалі.

євробачення 2019 угорщина

Фото взято з джерела: esctoday.com

PÁPAI JOCI – «LÁTOMÁS»

PÁPAI JOCI – «ÖZÖNVÍZ»

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PÁPAI JOCI – «AZ ÉN APÁM»

PÁPAI JOCI – «TÁVOL»

PAPAI JOCI – «KIRAKÓS»

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