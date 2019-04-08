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Євробачення-2019: топ-5 найкращих пісень представниці Австрії

08.04.2019

Австрію на Євробаченні-2019 представить Габріела Хорн, вона ж Pænda. Яскрава, запальна, оригінальна – співачка виступить з композицією «Limits». Окрім того, що дівчина вокалістка, вона ще й музичний продюсер і автор пісень. Вашій увазі пропонуємо топ-5 композицій і кліпів Pænda, які ви можете оцінити саме зараз.

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євробачення 2019 австрія

Фото взято з джерела: instagram.com/paendamusic

Pænda– «Limits»

Pænda – «Paper-thin»

Pænda – «Good Girl»

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Pænda – «Waves»

Pænda – «Hold My Breath»

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