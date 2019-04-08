Дмитро Орлов розповів про свою роль Лук’яна в серіалі «Кріпосна»

Дмитра Орлова глядачі серіалу «Кріпосна» полюбили за щиру посмішку і талановиту гру. Вже цієї осені шанувальники костюмованої мелодрами побачать актора в колишньому амплуа. Що ж спільного у Дмитра Орлова та його персонажа? Більше про свого героя Лук’яна актор розповів спеціально для сайту STB.UA.

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Молоде покоління українських акторів багате на таланти. Один із них — Дмитро Орлов — зіграв у масштабному серіалі «Кріпосна» доброго та милого Лук’яна, кріпосного в будинку Дорошенка. Дмитро запевняє, що труднощів під час перевтілення не було, хоч актор і його герой не схожі. Чим же вони відрізняються?

«Простіше сказати, що ми відрізняємося, ніж схожі. За темпераментом я — холерик, а Лук’ян — сангвінік. І якщо образити Лук’яна, наприклад, вдарити його, хлопець не відчуватиме агресію. Він не завдасть удар у відповідь, ніколи. Лук’ян підставить другу щоку, як Ісус. Але якщо ж вдарити мене без причини, то у відповідь «пролетить святим кулаком по грішній морді», — сміється Дмитро.

В очікуванні другого сезону костюмованої мелодрами дуже хочеться дізнатися, як зміняться герої. Чи побачимо ми їх в нових образах? Про це та багато іншого ми дізнаємося вже восени 2019 року. Зрозуміло одне: стрічка вразить всіх!

Дмитро Орлов поділився враженнями про незабутні зйомки та круту команду професіоналів:

«Звичайно, запам’яталися не всі моменти. Якщо конкретно виділяти, найбільше мені подобалися природа та люди. У Пирогові раніше не був, не доводилося. Але під час зйомок «Кріпосної» я полюбив це чудове місце всім серцем. Виникали різні моменти та ситуації на майданчику — і смішні, і не дуже. Разом з командою ми плакали та сміялися. Одним словом — відбувалася життя».

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