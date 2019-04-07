У 9 випуску команда «Один за всіх»-13 провела ексклюзивне розслідування міжнародного скандалу. Історія української порноактриси Ірини, яка розбещувала власного 4-річного сина, шокувала всю Європу! Що змусило матір продавати педофілам розпусні фото з рідною дитиною за кілька євро? Чи зможуть експерти запобігти кровопролиттю у студії після побачених знімків і яку жахливу правду порно-матері розкрили експерти та ведучий проекту «Один за всіх»-13 Михайло Присяжнюк?

Один за всіх від 07.04 19 – дивитись онлайн випуск 9 Один за всіх

У студії з’явилася бабуся 4-річного Данила — Світлана. Дізнавшись з новин, що сталося з онуком, жінка того ж дня кинула бізнес у Польщі та примчала рятувати онука. Вона хоче забрати Данила від горе-матері, щоб дитина росла у нормальній сім’ї. Світлана переконана, що Ірина повинна сидіти за ґратами, але боїться, що її випустять під заставу.

У свахи Світлани Алли зовсім інша думка про те, що відбувається. Маленький Данило зараз живе з нею. Жінка впевнена, що її дочка не може займатися порнографічною діяльністю, ще й з дитиною. Вона вважає, що в оголених фото матері і дитини немає нічого кримінального.

Ведучому і експертам незрозуміло, як знімок, на якому мати стоїть над дитиною і демонструє свої статеві органи, може вважатися нормою. Після того, як у студії показали шокуючі знімки та відео за участю Ірини і маленького хлопчика, Алла все одно продовжувала захищати свою дочку.

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Тато Микола благав відпустити його зі служби, щоб приїхати та захистити сина. Про жахливу новину він дізнався під час служби. У чоловіка не залишилося літературних слів та розлючений він був готовий розірвати Аллу та Ірину. Експертів обурило, що чоловік довгих два роки не платив аліменти, не цікавився життям рідної дитини і так пізно дізнався про розбещення Данила матір’ю.

Прямо із СІЗО у студії з’явилася мати Ірина. Жінка визнає свою провину, але не хоче у в’язницю. Вона розуміє, що у місцях позбавлення волі за її правопорушення вбивають. Микола та Світлана не витримали — у студії розпочалася бійка.

У кінці програми Ірина поділилася жахливим одкровенням: у дитинстві вона стала жертвою насильства 10 чоловіків! Експертам та ведучому по-людськи стало шкода жінку, але це не виправдовує її жахливий вчинок. Ірина відправиться до в’язниці на строк від 10 до 15 років. Ведучий Михайло Присяжнюк попросив Миколу в супроводі психолога піти до Данила. Дитина справді щаслива, що тато нарешті повернеться у її життя.

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