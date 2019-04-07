Гороскоп на тиждень з 8 по 14 квітня 2019 року розповість, на що звернути увагу та чого краще уникати. Що прогнозують зірки кожному знаку зодіаку? Докладніше читайте в гороскопі на тиждень з 8 по 14 квітня 2019 року від експертів проекту «Слідство ведуть екстрасенси».

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Гороскоп на тиждень — Овни

Зірки пророкують, що вам доведеться піти на певний ризик. Заради бажаного успіху потрібно попітніти, а не шкодувати себе. Однак не забувайте відпочивати, оскільки вся негативна енергетика накопичується та засмічує вашу ауру. Також Овнам слід бути обережними зі своїми обіцянками. Адже слово не горобець, вилетить — не впіймаєш.

Гороскоп на тиждень — Тельці

Інтерес до роботи зовсім згас? Тельцям потрібна термінова перезарядка. Втрата сил не приведе до добра. Емоційна напруженість тягне за собою тільки помилки. Розслабтеся й отримуйте насолоду від життя, не створюючи собі зайві проблеми. Пора залишити свою зону комфорту та навчитися відпочивати. Пам’ятайте, пофігізм — найкраща таблетка від депресії.

Гороскоп на тиждень — Близнюки

На цьому тижні Близнюкам відкриються чудові перспективи. Екстрасенси рекомендують вам діяти просто зараз! Бракує рішучості? Знайте, ви — сильніші за своїх ворогів і зірки на вашому боці. Йдіть вперед, навіть якщо за спиною чуєте погане. Ніхто не вірить у ваш успіх, ну, і нехай. Потім заздрісні люди зрозуміють, що помилялися. Адже сміється той, хто сміється останній.

Гороскоп на тиждень — Раки

Ракам доведеться несолодко на цьому тижні. Потрібно звернути увагу на свій фізичний стан, якщо у вас погане самопочуття. Краще приділити час шлунку, в іншому випадку — шкідлива їжа тільки погіршить ваш стан. Однак сидіти, склавши руки, точно не доведеться. Не грайтеся з вогнем, а терміново біжіть до лікаря!

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Гороскоп на тиждень — Леви

Нове життя вам краще почати вже з понеділка. І ніяких відмовок! Левів чекає вельми позитивний тиждень, наповнений приємними сюрпризами від близьких людей. Також вас чекають нові знайомства, тому доведеться перейнятися справами і турботами інших людей. Пора б уже відволіктися від робочої метушні й вийти у світ. І не потрібно лякатися, підігнувши хвостик.

Гороскоп на тиждень — Діви

Вам дуже самотньо? Не біда! Настав вдалий період, щоб знайти своє кохання. Також особисті взаємини з близькими стануть більш глибокими і теплими. Тільки навчіться відкривати свою душу, не бійтеся здатися слабкими. Людям подобається щирість, а байдужість ще ніколи до щастя не приводила. Але надмірне захоплення любовними справами обіцяє несподівані проблеми у фінансовому плані. Думайте, як і куди витрачати гроші.

Гороскоп на тиждень — Терези

Терезам на цьому тижні рекомендовано втихомирити свій запал! Емоції не повинні впливати на спілкування з людьми, в іншому випадку — вас чекають конфлікти на роботі. На перший погляд здаватиметься, що на ваші плечі звалився важкий тягар. Але не варто грубити начальнику, тримайте себе в руках і все закінчиться позитивно. Крім цього, тиждень пройде спокійно, головне — тримайте баланс.

Гороскоп на тиждень — Скорпіони

Вас роздирають протиріччя і ви боїтеся прийняти потрібне рішення? Скорпіони повинні діяти самостійно, не слухаючи чужих порад. На цьому тижні багато хто захоче вас навчити, як правильно жити. Такі рекомендації краще залишити в стороні. Не дозволяйте людям керувати собою! І не опускайте руки, навіть якщо здається, що все йде шкереберть. Хоробрим доля завжди допомагає.

Гороскоп на тиждень — Стрільці

На цьому тижні можливі несподівані неприємності в сім’ї. Родичі можуть не зрозуміти ваших поглядів і почнеться сварка. Але щоб запобігти бурі, не обговорюйте гострі теми й тримайте себе в руках. Вам необхідно проявити максимум терпіння та витримки. Якщо хочете змінити життя, не сприймайте те, що відбувається, близько до серця. І пам’ятайте, мовчання в суперечці — це не знак згоди, а приклад розумної людини.

Гороскоп на тиждень — Козероги

Головне завдання тижня для Козерогів — не перегнути палицю. Звичайно, у вас енергії буде хоч відбавляй. Але впертість може не дати скористатися новими можливостями на роботі. Постарайтеся злитися з колективом. Вам допоможуть знайти рішення в складних ситуаціях саме ті, кого ви не сприймали всерйоз. Тому не варто засуджувати на співробітників.

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Гороскоп на тиждень — Водолії

На цьому тижні у Водоліїв будуть явні проблеми в особистому житті. Зірки радять швидко виправити ситуацію, навіть якщо вона дуже критична. Розбіжності з коханою людиною вбиває довіру, і ви повинні зробити все, щоб цього не сталося. Говоріть, просіть пробачення, приймайте вибачення. Душевна розмова — це як світло в кінці тунелю. Не бійтеся сказати партнеру те, що вас зовсім не влаштовує. Поспішайте врятувати своє кохання!

Гороскоп на тиждень — Риби

Вже з понеділка і до неділі Рибами керуватиме тяга до авантюр. Ви відчуєте себе героєм фільму пригод. Але не варто переходити межу! Розраховуйте свої сили, стежте за словами та вчинками. Зірки підказують, що ви можете піддатися імпульсу й наробити дурниць. Направте енергію в робочий процес, щоб швидше отримати заповітний сюрприз.

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