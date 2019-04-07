Гороскоп на 8 квітня 2019 року може здатися не дуже веселим для деяких знаків зодіаку. А що ви хотіли, понеділок він такий, мало хто його любить. Але, можливо, саме вашому знаку сьогодні пощастить – читайте гороскоп, щоб дізнатися.

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Овен

Начальник може покликати вас на розмову. І хто б міг подумати, але йому дуже сподобається ваша ідея! Зірки точно впевнені, що ви отримаєте класний контракт, якщо самі це ж ініціюєте. Тож не бійтеся і вперед!

Телець

Не забувайте в цей день карту в банкоматі! Хоча і в будь-який інший день не варто це робити, але зірки говорять, що саме сьогодні у вас можуть бути невеликі проблеми з банківською картою і банком безпосередньо. Але ж там ваші грошики лежать.

Близнюки

Отже. Зірки дають установку. Направте сьогодні всі сили на кар’єру і беріть на себе складні і ризиковані завдання. Прислухайтеся, вони поганого не порадять. Цей ризик буде виправданий і вам все вдасться.

Рак

Як щодо почати жити разом з коханою людиною? Або поїхати разом світ за очі? Хоча, може бути і таке, що ваша кохана людина перебуває в іншому місті. Що ж, тоді сміливо вирушайте до неї!

Лев

Отже, настав час подумати про своє майбутнє. І насправді воно не так далеко, як здається, тому займіться питаннями страховки, а також спадщиною, якщо є така потреба. Турбота про себе в майбутньому це хороша інвестиція, запам’ятайте це.

Діва

Ох вже це особисте життя, яка продовжує бити ключем. Щось зірки впевнені, що вас чекають серйозна розмова про ваше майбутнє. Але є маленька порада: якщо ви створите романтичну обстановку або побачення, то ця розмова пройде якнайкраще!

Терези

Щось через цю роботу у вас здає здоров’я. Негоже так, варто і про себе подумати. Може, ну його і відпочиньте сьогодні? Або сходіть до лікаря, якщо вже починаєте хворіти. Бережіть себе, чуєте, Терези?

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Скорпіон

Зірки впевнені, що вам шалено пощастить з роботою сьогодні! Якщо ви тільки в пошуках, то беріть бика за роги і постарайтеся сьогодні, все обов’язково вдасться. А якщо ви давно працюєте і все ніяк немає підвищення, то в цей день вам обов’язково повинні його дати!

Стрілець

В цей день вам не буде рівних на роботі. Просіть підвищення або поліпшення умов праці, повірте, вам ніхто не зможе відмовити. Проявляйте себе і не бійтеся нічого, зірки будуть на вашому боці!

Козеріг

Ох, Козероги, вас сьогодні чекає дуууже багато роботи. Ні, ви не зрозуміли. Дууууууже багато роботи! Але це означає тільки одне: сьогодні ви досягнете тієї мети, до якої так давно йдете. Ми у вас віримо і ви в себе повірте.

Водолій

З родичами в цей день буде досить складно знайти порозуміння. Ну, такі вже вони є, люблять вказувати вам, що робити. Але ви слухайте, слухайте, а зробіть по-своєму. Втім, як зазвичай ви і робите.

Риби

Пробуйте сьогодні щось нове! Неважливо, це цікаві курси, нові страви, нова дорога на роботу, та що-небудь міняйте у вашому житті. Тільки наркотики не пробуйте, це навряд чи допоможе у вашому житті. Ні, не так. Це точно не допоможе у вашому житті!

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