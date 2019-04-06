У 6 випуску кулінари «МастерШеф. Професіонали» стояли перед важким вибором: чорний фартух або зрада друзів заради перемоги і привілеїв у наступному конкурсі. Деякі учасники особливо відзначилися, написавши кляузи на кожного. Кого зрада і грошова винагорода не врятувала від чорного фартуха — читайте в матеріалі.

Від результатів першого конкурсу залежав необхідний бюджет кожного учасника для наступного випробування. Основним завданням кулінарів було заробляння грошей. За кожну правильно приготовану страву учасники отримували певну суму. Масла у вогонь підлила можливість додатково поповнити свій гаманець, написавши кляузи на конкурентів. Якщо зауваження доцільні, то сума за страву суперника отримував донощик. Алік Мкртчян проявив письменницький талант і «накапав» про найменші помилки кожного шефа. Від його успіхів не відставала і Катя Пєскова, якій вдалося заробити найбільше. Єдиним кухарем, який не писав кляузи, стала Надія Борис. Саме вона за результатами конкурсу першою наділа чорний фартух.

Наступного дня судді «МастерШеф. Професіонали» вчили тринадцятку найкращих кухарів економії. За зароблені гроші кожна команда могла орендувати поверхні, девайси і тарілки. У другому конкурсі перемогла команда Жовтих з найменшим бюджетом. Чорні фартухи наділи капітани Катя Пєскова і Паша (Винник) Ключник.

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На битві чорних шефи стикнулися з важким завданням: приготувати страву рівня Мішлен у трендовій банці. Під час фінального випробування з новою силою розгорівся конфлікт між Катею Яблонською та Катею Пєсковою. Але дівчата ще не знали, який несподіваний поворот подій на них чекає після випробування і що доведе Яблонську до істерики, а Пєскову до зловтішного сміху.

Хто з шефів не зміг впоратися з випробуванням і назавжди залишив «МастерШеф. Професіонали», дивіться у 6 випуску!

Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 6: кулінари писали кляузи заради перемоги У 6 випуску кулінари «МастерШеф. Професіонали» стояли перед важким вибором: чорний фартух або зрада друзів заради перемоги і привілеїв у наступному конкурсі. Деякі учасники особливо відзначилися, написавши кляузи на кожного. Кого зрада і грошова винагорода не врятувала від чорного фартуха — читайте в матеріалі

Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 6: кулінари писали кляузи заради перемоги У 6 випуску кулінари «МастерШеф. Професіонали» стояли перед важким вибором: чорний фартух або зрада друзів заради перемоги і привілеїв у наступному конкурсі. Деякі учасники особливо відзначилися, написавши кляузи на кожного. Кого зрада і грошова винагорода не врятувала від чорного фартуха — читайте в матеріалі

Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 6: кулінари писали кляузи заради перемоги У 6 випуску кулінари «МастерШеф. Професіонали» стояли перед важким вибором: чорний фартух або зрада друзів заради перемоги і привілеїв у наступному конкурсі. Деякі учасники особливо відзначилися, написавши кляузи на кожного. Кого зрада і грошова винагорода не врятувала від чорного фартуха — читайте в матеріалі

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