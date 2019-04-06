Уже цієї суботи учасники «МастерШеф. Професіонали» стикнуться з нелегким вибором: чорний фартух чи зрада друзів заради перемоги і привілеїв у наступному конкурсі. Хто з тринадцятки найкращих кулінарів напише найбільшу кількість кляуз та чи впорається Юра Негрич з еклерами, дізнаємося вже сьогодні.

Детальніше дивіться у 6 випуску «МастерШеф. Професіонали» на телеканалі СТБ:

Судді вчитимуть професійних кухарів економії і змусять заплатити за використання будь-яких комплектуючих кухні.

13 найкращих кухарів України постануть перед вибором: дружба і чорний фартух чи кляуза і перемога у конкурсі.

Алік заради перемоги у конкурсі доповість про кожного і особливо відзначиться у мистецтві написання кляуз.

Наймужніші учасники «МастерШеф. Професіонали» відчайдушно намагатимуться підкорити десерти.

У 6 випуску продовжиться смертельний поєдинок між Катею Пєсковою Катею Яблонською . Чим же закінчиться батл кондитерів?

Яка несподівана подія змусить Катю Яблонську ридати, а Катю Пєскову зловтішно посміхатися?

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Усе це побачимо у суботу о 19:00 на телеканалі СТБ!

Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 6: кухарі писатимуть кляузи на друзів заради перемоги Уже цієї суботи учасники «МастерШеф. Професіонали» стикнуться з нелегким вибором: чорний фартух чи зрада друзів заради перемоги і привілеїв у наступному конкурсі. Хто з тринадцятки найкращих кулінарів напише найбільшу кількість кляуз та чи впорається Юра з еклерами, дізнаємося 6 квітня

Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 6: кухарі писатимуть кляузи на друзів заради перемоги Уже цієї суботи учасники «МастерШеф. Професіонали» стикнуться з нелегким вибором: чорний фартух чи зрада друзів заради перемоги і привілеїв у наступному конкурсі. Хто з тринадцятки найкращих кулінарів напише найбільшу кількість кляуз та чи впорається Юра з еклерами, дізнаємося 6 квітня

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