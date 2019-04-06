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Хто залишив «МастерШеф. Професіонали» у 6 випуску від 06.04.2019

06.04.2019

У 6 випуску «МастерШеф. Професіонали» судді вирішили не робити подарунок учасникам і хтось повинен був залишити проект. Після битви чорних продовжать боротьбу вже 12 найкращих кухарів-професіоналів країни. Хто назавжди пішов з «МастерШеф. Професіонали» — читайте в матеріалі.

кто ушел из мастер шеф 06.04.2019

У 6 випуску «МастерШеф. Професіонали» залишила Надія Борис.

Надія Борис — кулінар з 18-річним стажем. Вона працювала кухарем в Європі, Івано-Франківську, а зараз у духовній семінарії. Щодня ця мила жінка готує для 200 семінаристів і священиків. Надія стала справжньою душею проекту. Але на битві чорних кухар марно довірилася порадам з балкону та допустила багато помилок.

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Бути у тринадцятці найкращих кухарів-професіоналів України, обійшовши величезну кількість талановитих кулінарів, —  надзвичайне досягнення для Надії. Вона відкрила для себе багато нових навичок та знань. Тому Надія збирається вчитися, розвиватися і дивувати своїми кулінарними шедеврами, нехай і поза проектом.

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