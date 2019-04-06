У 9 випуску команда «Один за всіх»-13 проведе ексклюзивне розслідування міжнародного скандалу. Українка Ірина продавала педофілам знімки порнографічного характеру з рідним 4-річним сином. Це жахливе правопорушення шокувало всю Європу! Прямо із СІЗО у студії з’явиться сама мати, щоб розповісти, як все відбувалося насправді! Які жахливі подробиці вдасться з’ясувати експертам у студії «Один за всіх»-13 — дізнайтеся вже завтра.

У 9 випуску «Один за всіх»-13 ви дізнаєтеся:

Чи переступила порномодель межу дозволеного? Яке шокуюче одкровення вжахне всю студію? Скільки горе-матір заробила на знімках з малолітнім сином? Чи було під силу батькові та бабусі уберегти дитину від міжнародного скандалу? Що насправді було на скандальних фото?

Video: 9 випуск «Один за всіх»-13: порноактриса продавала знімки зі збоченнями над 4-річним сином У 9 випуску команда «Один за всіх»-13 проведе ексклюзивне розслідування міжнародного скандалу. Українка продавала педофілам знімки порнографічного характеру з рідним 4-річним сином. Прямо із СІЗО у студії з'явиться сама мати. Які жахливі подробиці вдасться з'ясувати експертам у студії «Один за всіх»-13 — дізнайтеся вже у неділю

Video: 9 випуск «Один за всіх»-13: порноактриса продавала знімки зі збоченнями над 4-річним сином У 9 випуску команда «Один за всіх»-13 проведе ексклюзивне розслідування міжнародного скандалу. Українка продавала педофілам знімки порнографічного характеру з рідним 4-річним сином. Прямо із СІЗО у студії з'явиться сама мати. Які жахливі подробиці вдасться з'ясувати експертам у студії «Один за всіх»-13 — дізнайтеся вже у неділю

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Дивіться повний 9 випуск «Один за всіх»-13 від 07.04.2019 вже у цю неділю о 21:05 в ефірі телеканалу СТБ. А о 22:15 — онлайн на офіційному сайті!

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