Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

9 випуск «Один за всіх»-13: порноактриса продавала знімки зі збоченнями над 4-річним сином

06.04.2019

У 9 випуску команда «Один за всіх»-13 проведе ексклюзивне розслідування міжнародного скандалу. Українка Ірина продавала педофілам знімки порнографічного характеру з рідним 4-річним сином. Це жахливе правопорушення шокувало всю Європу! Прямо із СІЗО у студії з’явиться сама мати, щоб розповісти, як все відбувалося насправді! Які жахливі подробиці вдасться з’ясувати експертам у студії «Один за всіх»-13 дізнайтеся вже завтра.

один за всіх 13 сезон выпуск 9

У 9 випуску «Один за всіх»-13 ви дізнаєтеся:

  1. Чи переступила порномодель межу дозволеного?
  2. Яке шокуюче одкровення вжахне всю студію?
  3. Скільки горе-матір заробила на знімках з малолітнім сином?
  4. Чи було під силу батькові та бабусі уберегти дитину від міжнародного скандалу?
  5. Що насправді було на скандальних фото?

Video: 9 випуск «Один за всіх»-13: порноактриса продавала знімки зі збоченнями над 4-річним сином

У 9 випуску команда «Один за всіх»-13 проведе ексклюзивне розслідування міжнародного скандалу. Українка продавала педофілам знімки порнографічного характеру з рідним 4-річним сином. Прямо із СІЗО у студії з'явиться сама мати. Які жахливі подробиці вдасться з'ясувати експертам у студії «Один за всіх»-13 — дізнайтеся вже у неділю

Video: 9 випуск «Один за всіх»-13: порноактриса продавала знімки зі збоченнями над 4-річним сином

У 9 випуску команда «Один за всіх»-13 проведе ексклюзивне розслідування міжнародного скандалу. Українка продавала педофілам знімки порнографічного характеру з рідним 4-річним сином. Прямо із СІЗО у студії з'явиться сама мати. Які жахливі подробиці вдасться з'ясувати експертам у студії «Один за всіх»-13 — дізнайтеся вже у неділю

Більше на тему: У 8 випуску «Один за всіх»-13 10-тирічна дівчинка благає забрати її від псевдовіруючої матері

Дивіться повний 9 випуск «Один за всіх»-13 від 07.04.2019 вже у цю неділю о 21:05 в ефірі телеканалу СТБ. А о 22:15 онлайн на офіційному сайті!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ