СТБ продовжує показувати фільми про жінок і для жінок. Вже 5 квітня дивіться фільм «У ліжку з ворогом», який давно став культовим, але продовжує бути актуальним. Про що картина «У ліжку з ворогом» – читайте в матеріалі.

Щоб ваша п’ятниця пройшли захоплююче і цікаво, включайте телеканал СТБ о 15:16 і насолоджуйтеся переглядом культового фільму з Джулією Робертс «У ліжку з ворогом». Картина триває 1 годину 39 хвилин, але події, які там відбуваються залишаться у вашій пам’яті надовго. Про що ця непроста драмма-трилер дізнайтеся прямо зараз.

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Сюжет фільму «У ліжку з ворогом»

Історія починається з того, що молода і красива Лора Берні виходить заміж за коханого чоловіка. Здається, що вони будуть шалено щасливі разом. Але після заміжжя її життя перетворюється в пекло.

Ревнивець чоловік поводиться неадекватно по відношенню до своєї дружини і навіть кроку не дає їй ступити спокійно. Він постійно тисне на неї морально, намагаючись зламати все, що від неї залишилося. При цьому, не шкодуючи фізичної сили, щоб якомога сильніше зробити боляче. Бити дівчину до напівсмерті стає для нього нормальним заняттям, а бідна Лора кожен день змушена лягати в ліжко з ворогом.

У якийсь момент вона не витримує і вирішує втекти від чоловіка. Вона імітує власну смерть і селиться в маленькому містечку під чужим ім’ям, де ніхто її не знає і не бачить. Лора навіть знайомиться з чоловіком, який добре до неї ставиться і починає про неї піклуватися. І, може, на цьому у історії Лори був би хепі-енд, але її чоловікові вдається дізнатися, що його обманули…

Як закінчиться ця непроста ситуація дізнайтеся вже сьогодні, 5 квітня, о 15:16 на телеканалі СТБ.

Video: «У ліжку з ворогом»: дивіться фільм з Джулією Робертс на телеканалі СТБ У ліжку з ворогом: дивіться фільм з Джулією Робертс на телеканалі СТБ. Про що фільм У ліжку з ворогом і сюжет фільму читайте в матеріалі

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