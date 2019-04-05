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У 5 випуску проекту «Холостяк»-9 розкриються секрети учасниць

05.04.2019

5 випуск проекту «Холостяк»-9 стане несподіваним для всіх. Холостяк Нікіта Добринін вигадав незвичайне групове побачення для чотирьох дівчат. До запрошення чоловік додав студентський і записку, в якій була пропозиція навчити чогось один одного. Не пропустіть вже в п’ятницю, 05.04.2019, на телеканалі СТБ 5-й випуск найромантичнішого реаліті країни «Холостяк»-9.

Дивитися Холостяк 9 онлайн: 5 випуск від 5 квітня 2019

Никита Добрынин

У 5 випуску «Холостяк»-9 ви дізнаєтеся:

  1. Чому навчатимуться дівчата і Холостяк на факультеті особистих стосунків і мови кохання?
  2. Яка правда стане відома про дівчат, про яку їм хотілося б мовчати?
  3. Що змусить Олю зібрати свої речі і захотіти поїхати додому?
  4. Яке індивідуальне побачення відбудеться на 5-му тижні?
  5. І хто не отримає бажану троянду від Нікіти Добриніна?

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Не пропустіть 5 випуск проекту «Холостяк»-2019. Найцікавіші події тільки починаються, адже дівчат залишається все менше, а почуття стають сильнішими. Вмикайте телеканал СТБ о 20:00 і дивіться новий випуск реаліті «Холостяк» 9 сезон.

Video: У 5 випуску проекту «Холостяк»-9 розкриються секрети учасниць

5 випуск проекту Холостяк-9 стане несподіваним. Холостяк Нікіта Добринін вигадав незвичайне побачення для чотирьох дівчат. Не пропустіть 5 випуск проекту Холостяк 2019

Video: У 5 випуску проекту «Холостяк»-9 розкриються секрети учасниць

5 випуск проекту Холостяк-9 стане несподіваним. Холостяк Нікіта Добринін вигадав незвичайне побачення для чотирьох дівчат. Не пропустіть 5 випуск проекту Холостяк 2019

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