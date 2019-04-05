У 5 випуску проекту «Холостяк»-9 Оля захоче поїхати додому

У 5 випуск проекту «Холостяк»-9 найбільш ранима дівчина Оля відправиться нарешті на побачення. Нікіта Добринін вирішив дати шанс учасниці проявити себе без гаджетів і відеозвернень. Але щось піде проти її запланованої «особливою історії». Чому Оля захоче покинути проект «Холостяк»-9, і чи зупинить її Нікіта Добринін – дізнайтеся вже в цієї п’ятниці, 05.04.2019.

Холостяк 9 сезон 5 випуск (ефір від 05 квітня 2019) дивитися онлайн

Особлива історія Олі і Нікіти Добриніна різко змінилася в 4 випуску. Суперниці, дізнавшись про наявність телефону, обурилися, а деякі навіть образилися на Холостяка. Сама Оля зазначила, що їй складно бути «білою вороною» серед інших. Ба більше, дівчина допустила, що це дурний жарт з боку чоловіка.

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Щоб вирішити проблему, яка стала глобальною для всіх, Нікіта Добринін наважився забрати телефон назад. На четвертій Церемонії троянд Холостяк попросив Олю принести гаджет і почати нову та вже іншу історію.

Учасниця відчувала себе «розбитою» і довго картала за те, що не змогла розумно скористатися подарунком. Як зазначала Оля, у неї в руках було стільки можливостей, які вона упустила.

Холостяк же для себе вирішив, що не готовий поки відпускати дівчину. У 5 випуску пара нарешті-таки зможе вирішити всі свої проблеми, поговоривши тет-а-тет. Але станеться непередбачуване – і Оля вирішить зібрати свої речі. Чи зможе Холостяк зупинити дівчину? Чи піде Оля на п’ятому тижні? Відповіді на всі питання ми дізнаємося цєї п’ятниці о 20:00 на телеканалі СТБ.

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