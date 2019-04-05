Менше року тому герої першого сезону романтичного реаліті СТБ «Наречена для тата» – молодий батько Юрій Шпілька і його кохана Тетяна Сириця – заявили про весілля. Друга радісна новина не змусила себе довго чекати: Юра і Таня чекають поповнення в родині! Зовсім скоро у них народиться син.

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Пологи чекають на кінець весни. З ім’ям для майбутнього малюка пара поки що не визначилася.

Героїня романтичного реаліті зізналася, що народження дитини – запланований і важливий крок для їхньої пари.

«Ми планували поповнення в родині після весілля. Так і сталося. Мені стало погано на наступний день. Спочатку думала, що через нерви. Через тиждень зробила тест на вагітність, а там – дві смужки! Отримали на медовий місяць такий ось подарунок (посміхається. – Прим. ред.). Завчасно не хотіли розповідати, можливо, через забобони. Але тепер я готова повідомити: зовсім скоро нас стане більше», – посміхаючись, розповідає Таня.

Син Юрія – Юрчик – позитивно відреагував на новину і з хвилюванням чекає появи на ще одного члена сім’ї.

«Чесно сказати, я думав, що Юрчик сприйме новину погано, бо він був єдиною дитиною в сім’ї. Але коли ми поїхали в Черкаси на УЗД і лікарі повідомили нам, що буде хлопчик, Юрчик посміхнувся. Він був дійсно радий», – зізнався молодий батько. «Я вдячна проекту за знайомство з Юрою. Таке відчуття, що це реаліті було створено для того, щоб ми зійшлися (посміхається. – Прим. ред.). Мені здається, ми б ніколи не зустрілися за інших обставин. А якби й зустрілися, то, швидше за все, просто пройшли б повз», – додала Таня.

Нагадаємо, Юрій Шпілька і Тетяна Сириця познайомилися минулого року на проекті «Наречена для тата», де самотні тати з дітьми шукають другу половинку. За правилами реаліті, учасниці проводять місяць в родині героя. Пара разом займається побутом, придивляється один до одного і пробує побудувати стосунки. Після участі в проекті Таня і Юра одружилися.

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Восени цього року глядачі телеканалу СТБ побачать другий сезон проекту «Наречена для тата».

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