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«МастерШеф. Професіонали» випуск 6: кухарі писатимуть кляузи на друзів заради перемоги

05.04.2019

Уже цієї суботи учасники «МастерШеф. Професіонали» стикнуться з нелегким вибором: чорний фартух чи зрада друзів заради перемоги і привілеїв у наступному конкурсі. Хто з тринадцятки найкращих кулінарів напише найбільшу кількість кляуз та чи впорається Юра Негрич з еклерами, дізнаємося 6 квітня.

алек мастершеф профессионалы 6 выпуск

Детальніше дивіться у 6 випуску «МастерШеф. Професіонали» на телеканалі СТБ:

  • Судді вчитимуть професійних кухарів економії і змусять заплатити за використання будь-яких комплектуючих кухні.
  • 13 найкращих кухарів України постануть перед вибором: дружба і чорний фартух чи кляуза і перемога у конкурсі.
  • Алік заради перемоги у конкурсі доповість про кожного і особливо відзначиться у мистецтві написання кляуз.
  • Наймужніші учасники «МастерШеф. Професіонали» відчайдушно намагатимуться підкорити десерти.
  • У 6 випуску продовжиться смертельний поєдинок між Катею Пєсковою і Катею Яблонською. Чим же закінчиться батл кондитерів?
  • Яка несподівана подія змусить Катю Яблонську ридати, а Катю Пєскову зловтішно посміхатися?

Більше на тему: Голосування: хто залишить «МастерШеф. Професіонали» у 6 випуску?

Усе це побачимо у суботу о 19:00 на телеканалі СТБ!

Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 6: кухарі писатимуть кляузи на друзів заради перемоги

Уже цієї суботи учасники «МастерШеф. Професіонали» стикнуться з нелегким вибором: чорний фартух чи зрада друзів заради перемоги і привілеїв у наступному конкурсі. Хто з тринадцятки найкращих кулінарів напише найбільшу кількість кляуз та чи впорається Юра з еклерами, дізнаємося 6 квітня

Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 6: кухарі писатимуть кляузи на друзів заради перемоги

Уже цієї суботи учасники «МастерШеф. Професіонали» стикнуться з нелегким вибором: чорний фартух чи зрада друзів заради перемоги і привілеїв у наступному конкурсі. Хто з тринадцятки найкращих кулінарів напише найбільшу кількість кляуз та чи впорається Юра з еклерами, дізнаємося 6 квітня

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