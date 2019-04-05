«МастерШеф. Професіонали» випуск 6: кухарі писатимуть кляузи на друзів заради перемоги
05.04.2019
Уже цієї суботи учасники «МастерШеф. Професіонали» стикнуться з нелегким вибором: чорний фартух чи зрада друзів заради перемоги і привілеїв у наступному конкурсі. Хто з тринадцятки найкращих кулінарів напише найбільшу кількість кляуз та чи впорається Юра Негрич з еклерами, дізнаємося 6 квітня.
Детальніше дивіться у 6 випуску «МастерШеф. Професіонали» на телеканалі СТБ:
- Судді вчитимуть професійних кухарів економії і змусять заплатити за використання будь-яких комплектуючих кухні.
- 13 найкращих кухарів України постануть перед вибором: дружба і чорний фартух чи кляуза і перемога у конкурсі.
- Алік заради перемоги у конкурсі доповість про кожного і особливо відзначиться у мистецтві написання кляуз.
- Наймужніші учасники «МастерШеф. Професіонали» відчайдушно намагатимуться підкорити десерти.
- У 6 випуску продовжиться смертельний поєдинок між Катею Пєсковою і Катею Яблонською. Чим же закінчиться батл кондитерів?
- Яка несподівана подія змусить Катю Яблонську ридати, а Катю Пєскову зловтішно посміхатися?
Більше на тему: Голосування: хто залишить «МастерШеф. Професіонали» у 6 випуску?
Усе це побачимо у суботу о 19:00 на телеканалі СТБ!
Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 6: кухарі писатимуть кляузи на друзів заради перемогиУже цієї суботи учасники «МастерШеф. Професіонали» стикнуться з нелегким вибором: чорний фартух чи зрада друзів заради перемоги і привілеїв у наступному конкурсі. Хто з тринадцятки найкращих кулінарів напише найбільшу кількість кляуз та чи впорається Юра з еклерами, дізнаємося 6 квітня
Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 6: кухарі писатимуть кляузи на друзів заради перемогиУже цієї суботи учасники «МастерШеф. Професіонали» стикнуться з нелегким вибором: чорний фартух чи зрада друзів заради перемоги і привілеїв у наступному конкурсі. Хто з тринадцятки найкращих кулінарів напише найбільшу кількість кляуз та чи впорається Юра з еклерами, дізнаємося 6 квітня
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