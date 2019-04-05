Переможниця Нацвідбору на Євробачення-2019 презентувала кліп на пісню «Siren Song». Нагадуємо, що саме з цією піснею співачка зайняла перше місце на конкурсі. Подивитися і оцінити кліп MARUV можна саме зараз.

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Переможниця українського Нацвідбору-2019 порадувала своїх шанувальників новим кліпом на пісню «Siren Song». З цією композицією MARUV завоювала перемогу на конкурсі.

У кліпі представлені досить відверті образи. Відомо, що за задумом режисера дія відбувається в готелі, де зняла номер відома співачка MARUV. Початок кліпу вже показує настрій зірки. У сексуальному вбранні – стрип-чоботях і шкіряних легінсах – MARUV впевнено прямує до свого номера, де на неї чекають дівчата у відвертих образах – сирени.

MARUV – «Siren Song»



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