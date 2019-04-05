Гороскоп на 6 квітня 2019 року принесе деяким знакам зодіаку не дуже хороші новини. Щоб знати, як правильно вчинити, – читайте гороскоп на сьогодні в матеріалі.

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Овен

Виявляється, ваша ідея дуже цікава іншим людям. Овни, в цей день вас чекає грошова підтримка і спонсорство, яких ви так давно чекали. Варто тільки попросити і всі будуть готові розпрощатися зі своїми грошима на вашу користь! Тільки не зловживайте.

Телець

Щось у вас низка неприємностей і важких подій. Зірки говорять, що навіть ваш автомобіль може не витримати і зламатися, а ще більша ймовірність, що вам його пошкодять навмисно! Шукайте, хто б це міг зробити!

Близнюки

А ось сьогодні можуть про себе дати знати колишні. У вас і так на особистому все складно, а тут ще й вони, правда? Хоча… можливо, це змусить вас переосмислити свої дії і піти іншим шляхом, хтозна.

Рак

В особистому житті щось пішло не так. Раки, будьте готові, що в цей день можете втратити велику суму через свого партнера, все вказує на те, що він не стримає свою обіцянку! Ви, звичайно, такого ніяк не очікували…

Лев

Будьте сьогодні вкрай уважні до свого майна. Це не жарти, вас дійсно можуть обікрасти, що ви потім будете робити? Подвоюйте всі рівні захисту і будьте максимально обережними. Ми вас попередили.

Діва

Кажуть, ви зі своєю половинкою разом 24/7 і вам це зовсім не набридає! Поділіться секретом, адже ваш партнер зараз бере участь у всіх сферах вашого життя і виходить це на ура. Молодці.

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Терези

Кохана людина дуже хоче допомогти вам в роботі. У вас взагалі в особистому житті все непогано. Ця кохана людина намагається допомогти вам на всіх фронтах, прям дар з небес якийсь.

Скорпіон

Або ви зараз же йдете розвиватися на нові курси, або організовуйте свої власні! Третього не дано. У вас же є всі можливості для цього, тож чого ви сидите і все ще читаєте цей текст?!

Стрілець

Ви готові переїхати? Чудово! Зірки впевнені, що на новому місці ̶п̶р̶и̶с̶н̶и̶с̶ь̶ ̶ж̶е̶н̶и̶х̶ ̶н̶а̶р̶е̶ч̶е̶н̶і̶й̶ все буде добре. І неважливо, вас чекає інше місто чи просто інша кімната, повірте, там буде дуже круто.

Козеріг

Козероги, ви вже поїхали у відрядження? Воно пройде супервдало і принесе вам масу привілеїв в майбутньому, ось кожен раз би так, ми б менше за вас переживали.

Водолій

Так сходіть ви вже нарешті в той самий заклад. Ну так, нехай там дорого, але ви насолодитеся кожним шматочком цієї божественної їжі і це зробить ваш день кращим. Обіцяємо!

Риби

Чудовий день, щоб кудись поїхати, вам не здається? І навіть якщо без конкретного напрямку і мети, сідайте в нову для себе маршрутку і вирушайте досліджувати місто. Ви так багато про нього ще не знаєте!

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