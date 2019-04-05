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Євробачення-2019: топ-10 найкращих пісень представника Чехії

05.04.2019

Цього року на Євробаченні-2019 від Чехії виступить інді-поп-гурт Lake Malawi. Нагадуємо, що музикантів ми побачимо в першому півфіналі під номером 6. Пісня, з якою гурт боротиметься за перемогу, називається «Friend Of A Friend». Крім цієї композиції, у музикантів є багато інших цікавих робіт. Саме зараз пропонуємо прослухати топ-10 пісень від Lake Malawi.

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євробачення 2019 чехія

Фото взято з джерела: celebmix.com

Lake Malawi – «Friend Of A Friend»

Lake Malawi – «Paris»

Lake Malawi – «Not My Street»

Lake Malawi – «Surrounded By Light»

Lake Malawi – «Prague»

Lake Malawi – «We Are Making Love Again»

Lake Malawi – «SPACED OUT»

Lake Malawi – «Chinese Trees»

Більше на тему: Євробачення-2019: нові ставки букмекерів на переможця

Lake Malawi – «One Of Us» (Joan Osborne cover)

Lake Malawi –  «Videogames» (Lana Del Rey сover)

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