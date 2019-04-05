Глядачі телеканалу СТБ називають «Як довго я на тебе чекала» найбільш емоційним серіалом весни. І це – абсолютно недарма! Адже несподівані любовні сцени, гіркі образи і гучні скандали привернули особливу увагу до серіалу. У це важко повірити, але актор Олексій Зубков у серіалі повинен був зіграти іншого персонажа! Про роль жорстокого лиходія і колег по знімальному майданчику читайте в матеріалі.

Олексію, розкажіть, будь ласка, про свого персонажа. Глядачі телеканалу СТБ вже знають, що він негативний. Але як він буде змінюватись у серіалі?

Мій персонаж – наймерзотніший негідник! Я думаю, що глядачі вже розуміють, що він ніяк не зміниться. Валерій поганий, і в цьому – вся його сіль.

А наскільки швидко ви погодилися грати такого персонажа?

Коли мені подзвонив режисер, то сказав, що хоче запропонувати мені іншу роль. Валерій думав, що я не впораюся зі злочинцем. Він сказав, що не був упевнений, що мені вдасться це зіграти, адже в житті я дуже добрий. Якщо говорити відверто, мене це дуже зачепило! Подумав: «Я актор, врешті-решт, чи хто?». І з цим викликом я і прийшов на майданчик!

Чи не хотіли б ви щось змінити у своєму герої? Щоб він став добрішим, смішнішим…

Ні. Я не хотів робити персонажа світлішим і теплішим – хотів, щоб він залишався негативним. Для себе я його виправдовую і, в принципі, люблю. Чесно кажучи, можу виправдати всі його вчинки і всі дії, але від цього нічого не зміниться. Він і далі буде сволотою, негідником і мерзотником.

Але хоча б частка чогось спільного є між вами і вашим персонажем?

Звичайно! Уміння виправдовувати себе (сміється. – Прим. ред)!

Євгенія Нохріна, яка грає в серіалі роль Жанни, зізналася, що ви веселий і часто жартуєте на зйомках.

Це обман! Я – досить похмурий чоловік, всі ці жарти – для підтримки настрою. Адже моя поведінка на майданчику не говорить про моє справжнє «я». А коли я приїжджаю додому, відразу замовкаю і похмуро тиняюся будинком.

Розкажіть про казуси на знімальному майданчику «Як довго я на тебе чекала».

За місяці роботи було досить багато бійок, весіль, вбивств, купань в басейнах. Взагалі, у мене складається враження, що всі хороші і яскраві сцени знімалися без мене! Тому що коли я приїжджаю на майданчик, мені завжди говорять: «О боже! Ми вчора таке зняли!» Я відповідаю: «Добре, тоді давайте і сьогодні знімемо щось подібне!». Але ніхто не відгукується на мій заклик…

А ви швидко спрацювалися з колегами по знімальному майданчику?

З багатьма я вже працюю не вперше. Адже наш режисер Валерій Ібрагім зібрав досить сильну команду. І працювати з професіоналами – одне задоволення! У ті моменти, коли стикаєшся з хорошими партнерами, часто відбуваються просто неймовірні речі! Народжуються несподівані сцени і дуже круті діалоги!

Іноді актори зізнаються, що сумують за своїми героями, яких вже відіграли в кіно або в театрі. А ви будете думати і сумувати за Валерієм із серіалу «Як довго я на тебе чекала»?

Думаю, так. А ще я точно знаю, що буду дуже сумувати за нашою знімальною командою!

Чому глядачі телеканалу СТБ повинні обов’язково подивитися серіал?

Тому що це життєва історія, яка точно зачепить глядача.

Серіал Як довго я на тебе чекала – дивіться онлайн 1 серію

Серіал Як довго я на тебе чекала – дивіться онлайн 2 серію