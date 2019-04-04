У 5 випуску проекту «Холостяк»-9 розкриються секрети учасниць
04.04.2019
5 випуск проекту «Холостяк»-9 стане несподіваним для всіх. Холостяк Нікіта Добринін вигадав незвичайне групове побачення для чотирьох дівчат. До запрошення чоловік додав студентський і записку, в якій була пропозиція навчити чогось один одного. Не пропустіть вже в п’ятницю, 05.04.2019, на телеканалі СТБ 5-й випуск найромантичнішого реаліті країни «Холостяк»-9.
У 5 випуску «Холостяк»-9 ви дізнаєтеся:
- Чому навчатимуться дівчата і Холостяк на факультеті особистих стосунків і мови кохання?
- Яка правда стане відома про дівчат, про яку їм хотілося б мовчати?
- Що змусить Олю зібрати свої речі і захотіти поїхати додому?
- Яке індивідуальне побачення відбудеться на 5-му тижні?
- І хто не отримає бажану троянду від Нікіти Добриніна?
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Не пропустіть 5 випуск проекту «Холостяк»-2019. Найцікавіші події тільки починаються, адже дівчат залишається все менше, а почуття стають сильнішими. Вмикайте телеканал СТБ о 20:00 і дивіться новий випуск реаліті «Холостяк» 9 сезон.
Video: У 5 випуску проекту «Холостяк»-9 розкриються секрети учасниць5 випуск проекту Холостяк-9 стане несподіваним. Холостяк Нікіта Добринін вигадав незвичайне побачення для чотирьох дівчат. Не пропустіть 5 випуск проекту Холостяк 2019
Video: У 5 випуску проекту «Холостяк»-9 розкриються секрети учасниць5 випуск проекту Холостяк-9 стане несподіваним. Холостяк Нікіта Добринін вигадав незвичайне побачення для чотирьох дівчат. Не пропустіть 5 випуск проекту Холостяк 2019
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