«Як довго я на тебе чекала»: кількість серій і графік виходу
На телеканалі СТБ відбулася прем’єра серіалу «Як довго я на тебе чекала». Глядачі побачать драматичну історію кохання і поринуть у дивовижне життя по той бік екрана. Всього вийде 16 серій мелодрами «Як довго я на тебе чекала».
Шістнадцять серій нового серіалу «Як довго я на тебе чекала» розкажуть глядачеві про силу справжнього кохання, яке не в’яне протягом усього життя. Почуття здатні подолати розлуку, сильний біль і навіть зраду. Але як саме головні герої серіалу Жанна і Роман долатимуть усі життєві негаразди?
І чи зуміють молоді люди через десятиліття пронести своє кохання? Дізнаєтеся вже незабаром!
Не пропустіть інтригуючий серіал «Як довго я на тебе чекала» з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ!
Графік виходу серій «Як довго я тебе чекала»
1 серія — 01.04.2019 о 20:00
2 серія — 01.04.2019 о 20:58
3 серія — 02.04.2019 о 20:00
4 серія — 02.04.2019 о 20:58
5 серія — 03.04.2019 о 20:00
6 серія — 03.04.2019 о 20:58
7 серія — 04.04.2019 о 20:00
8 серія — 04.04.2019 о 20:58
9 серія — 08.2019 о 20:00
10 серія — 08.04.2019 о 20:58
11 серія — 09.04.2019 о 20:00
12 серія — 09.04.2019 о 20:58
13 серія — 10.04.2019 о 20:00
14 серія — 10.04.2019 о 20:58
15 серія — 11.04.2019 о 20:00
16 серія — 11.04.2019 о 20:58
Не пропустіть інтригуючий серіал «Як довго я тебе чекала» о 20:00 на телеканалі СТБ!