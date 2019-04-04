Дивіться серіал «Як довго я на тебе чекала» з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ. Зворушлива історія забороненого кохання вразить кожного. Волелюбного Романа випустили із в’язниці, і всі нарешті дізналися правду про жорстоке вбивство дівчини. Але що скаже ображений Рома Жанні?

Дізнавшись про те, що коханого ув’язнив її рідний батько, Жанна почне спокутувати провину. Жінка вперше за тривалий час побачиться із Романом і проситиме вибачення за свої помилки. Але як відреагує на цей крок сам Роман?

Рома і Жанна: розпач чи примирення? Дізнайтеся у 7 і 8 серіях від 04.04.2019.

Video: «Як довго я на тебе чекала»: чим зацікавлять 7 і 8 серії від 04.04.2019 (анонс) Смотрите сериал «Как долго я тебя ждала» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ. Трогательная история запретной любви поразит каждого. Свободолюбивого Романа выпустили из тюрьмы, и все наконец узнали правду о жестоком убийстве девушки. Но что скажет обиженный Рома Жанне?