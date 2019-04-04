Гороскоп на сьогодні, 5 квітня 2019 року, розкриє всі таємниці, які зберігають планети про вашу долю. Що віщує вам гороскоп на 5 квітня 2019 року – читайте в матеріалі.

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Овен

Кому це зірки віщують корисні знайомства? Вам, Овни! Давайте свій номер кожному, хто попросить, а якщо не просять, то беріть самі. Пора розширювати коло своїх знайомих, щоб досягти бажаного результату.

Телець

Чи відчуваєте, як ви переродилися? Тельці, у вас такий період, що ви помітно стали іншою людиною. Можливо, вас навіть не впізнають знайомі і скажуть вам, що це до грошей. Але це неправда.

Близнюки

Так що ж це таке?! У Близнюків сьогодні явне відчуття кризи і відсутності перспективи. Ще й ці проблеми побутового характеру зовсім не вчасно. Ну нічого, з коханою людиною помиритеся, якщо почуття сильні. Зірки в цьому впевнені.

Рак

Якщо у вас сьогодні був звичайний робочий день, то поспішаємо вам повідомити, що він скоро покращиться. Зірки віщують вам підвищення або премію! Ну як, вдалося підняти вам настрій?

Лев

На вулиці п’ятниця, а зірки віщують вам сьогодні великі витрати грошей. Тільки не спустіть все, вам ще потрібно на щось жити! І будь ласка, не йдіть грати в азартні ігри, там для вас все погано закінчиться.

Діва

Якщо серце Діви зараз вільне, то зовсім скоро ви обов’язково закохаєтесь. І навіть якщо це буде швидкоплинний роман, він подарує вам масу вражень і романтики. Чекаєте?

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Терези

Терези, терміново застосовуйте нові фішки і прийомчики на роботі. У вас зараз сильно зміниться стиль в роботі і явно поліпшаться умови праці, варто застосувати трохи зусиль.

Скорпіон

Робіть собі рекламу, не соромтеся. Знаєте, якщо ви самі себе не похвалите, то ніхто не похвалить. Тим паче ви явно заслужили добрих слів. А ще беріть участь в конкурсі, ну явно ж пощастить!

Стрілець

У Стрільців чудовий день, щоб купити собі квартирку-другу. А що, вкладати в нерухомість – це дуже хороший варіант, а час-то зараз ой який нестабільний.

Козеріг

Ви зараз найсильніша ланка на роботі. Колеги вас поважають, ніби це ви у них начальник. Чесне слово, вам варто брати на себе ініціативу, а то такий успіх може тривати недовго…

Водолій

Сьогоднішній день присвятіть саморозвитку. А то все робота та робота. Як щодо почитати класну книгу або подивитися документальний фільм про те, як влаштований наш Всесвіт? Вам же цікаво, коли є загадка і її мало хто може розгадати.

Риби

Як щодо того, щоб затусити сьогодні з друзями? П’ятниця ж, а ви знову вирішили вдома сидіти. Не треба так. Збирайтеся в бар або на кальян. І не треба тут про те, що це некорисно.

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