Фільми для дітей — окрема категорія сучасного кінематографа. Для перегляду зі своїм чадом потрібно вибирати картини, які несуть добрий посил. Головні герої повинні служити прикладом для дітей. Ведучий проекту «Холостяк» Григорій Решетник поділився фільмами для всіх, хто готовий поринути у світ цікавих кіноісторій. Більше — в матеріалі.

«Пригоди Паддінгтона»

Сьогодні «Пригоди Паддінгтона» вважається одним із найкращих фільмів для спільного перегляду з дітьми. Зворушлива комедія розповідає про ведмежа, що належить до давнього виду тварин, які вміють розмовляти. І ось маленький Паддінгтон відкриває для себе простори Лондона. Ведмедик був упевнений, що людський світ прийме його, але люди виявилися не дуже гостинними. Паддінгтона чекали небезпека, ризик та неймовірні пригоди.

«Книга джунглів»

Прекрасна екранізація найвідомішого твору Редьярда Кіплінга познайомить дитину з захопливим світом джунглів. Пригоди Мауглі — актуальна історія, яка розповідає про життя хлопчика серед тварин. Під час подорожі Мауглі очікують дивовижні відкриття, а також зустрічі з безліччю небезпек. Мауглі шукає вихід, як перемогти злого Шер-Хана. «Книга джунглів» — прекрасний вибір фільму для перегляду з дітьми.

«Великий і добрий велетень»

Більше на тему: Що подивитися у квітні 2019 року в кіно: найкращі кінопрем’єри

Захоплива стрічка сподобається навіть зовсім крихітним глядачам. У фільмі «Великий і добрий велетень» дуже простий, але цікавий сюжет. Історія розгортається навколо маленької сирітки Софі. Одного разу дівчинка не могла заснути, підійшла до вікна та вперше в житті побачила велетня. Казковий герой підняв Софі та забрав її із собою в країну велетнів. Однак крім нього там жили і злі істоти, які полювали на маленьких людей.

«Шлях додому»

Режисери зі світовим ім’ям працюють над створенням цікавих фільмів для дітей. Однією з найбільш якісних та емоційних картин вважається «Шлях додому». У центрі зворушливої історії виявляється собака на ім’я Белла. Вона жила у хлопця, який дав притулок тварині ще цуценям. Ці двоє були найкращими друзями. Белла щаслива, адже для собаки найважливіше, що господар любить її всім серцем. Але одного разу життя героїні перетворилася на справжній жах — хлопчик загубив собаку. Повернення Белли додому перетвориться на справжню пригоду, в якій буде багато небезпеки.

Прекрасний ведучий найромантичнішого шоу в країні «Холостяк» Григорій Решетник любить проводити час не лише на роботі, а й у колі сім’ї. Чоловік поділився своїм списком цікавих фільмів для дітей.

«Гаррі Поттер (серія фільмів)»

Більше на тему: Цікаві детективні серіали та фільми: топ-5 від Даші Трегубової

Справжній ажіотаж був у всіх країнах світу, де відбулися покази відомої серії фільмів про Гаррі Поттера. Це історія не стільки про світ магії, скільки про магію кіно. У свої одинадцять років хлопчик дізнається, що він — справжній чарівник, і його запрошують вчитися в Хогвартс. Потрапивши в незвичайне коло спілкування, герой з головою занурюється у світ магії та чаклунства, навіть не уявляючи, які випробування чекають його попереду. Подивившись ці фільми, дитина усвідомлює цінність сім’ї та дружби.

«Скарб нації»

«Скарб нації» — пригодницький фільм для дітей, які старші 12 років. Сюжет захопливої історії розгортається навколо мисливця за скарбами Бенджаміна Гейтса. Сім’я головного героя вірить в легенду, що засновники США сховали скарби від злих людей. Вони залишили купу ребусів, щоб через сторіччя надбання нації повернулося на законне місце. Сімейство Гейтсів протягом багатьох років веде пошуки цих скарбів, але поки безрезультатно. І, здавалося б, надія втрачена, але Бенджамін готовий розгадати найбільш заплутані загадки та пожертвувати життям заради сімейного блага.

Фільми MARVEL та DC

Всесвіти супергероїв багаті на легендарні фільми для дітей про неймовірних героїв. Творці MARVEL і DC остаточно захопили юного кіноглядача. Щороку виходить близько десятка фільмів про фантастичні пригоди. Кінокартини DC та Marvel сповнені драматизму і колоритних персонажів. Тут повно супергероїв на будь-який смак — від Бетмена до Залізної людини. Потрібно лише вибрати історію, яка сподобається вашій дитині.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ