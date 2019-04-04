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Євробачення-2019: топ-5 найкращих пісень представниці Північної Македонії

04.04.2019

Цього року Північну Македонію на Євробаченні представить Тамара Тодевська. Нагадуємо, зірка буде підкорювати міжнародний конкурс із композицією «Proud». Окрім цієї пісні, у виконавиці є ще багато цікавих робіт. Саме зараз пропонуємо прослухати топ-5 пісень від неймовірно талановитої Тамари Тодевської.

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євробачення 2019 північна македонія

Фото взято з джерела: instagram.com/tamaratodevska

Tamara Todevska – «Doviduvanje tago»

Tamara Todevska – «Bash na tebe»

Tamara Todevska feat DNK – «Frazi Ljubovni»

Tamara Todevska – «SOVRSEN KRAJ»

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Tamara Todevska – «Proud»

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