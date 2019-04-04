Чіткі та вузькі брови залишилися в минулому, а на зміну їм прийшла природна недбалість і пишність форм. Які брови будуть модними в 2019 році? Дізнайтеся в нашій статті все про тренди в оформленні брів на 2019 рік і беріть на замітку лайфхаки від стилістів СТБ.

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Природні брови 2019

Не потрібно намагатися зробити свої брови ідеальної форми в 2019 році. За словами Олени Мельник, стиліста СТБ, на піку популярності – природні та трохи недбалі брови. Але в крайності краще не впадати: вони не повинні бути надмірно широкими. Краще знайти золоту середину.

«Щоб не морочити собі голову щоранку, промальовуючи брови олівцем або тінями, я б рекомендувала регулярно фарбувати їх в тон волосся. Щоб пофарбувати брови, відвідувати салон необов’язково – спеціальна фарба або хна продаються в будь-якому магазині косметики», – радить візажист СТБ.

Плавні брови 2019

Наймоднішою формою брів в 2019 році стане плавна дуга. Вигин брів повинен повторювати надбрівну дугу. Така форма буде виглядати ніжно і натурально, що одночасно охоплює собою і перший тренд нашого списку.

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Хлоп’ячі брови 2019

Не лякайтеся, це не мається на увазі перестати вискубувати брови взагалі, як робить ваш коханий. Всього лише потрібно перестати намагатися зробити брови ідеальними. Якщо деякі волоски ростуть недоладно – нічого страшного, навпаки, зробіть це вашою родзинкою образу! А для більш доглянутого вигляду просто зачісуйте їх спеціальним гелем. Як зробити такий в домашніх умовах, розповіла Олена Мельник:

«Я використовую для укладки звичайну щіточку (це може бути навіть чиста щітка від туші) і лак для волосся. Невелику його кількість потрібно розпилити на щіточку і провести по бровах, надаючи потрібну форму. Ефект зберігається протягом усього дня!».

Голлівудські брови 2019

Ще один тренд, який дуже полюбився візажистам. Проблема в тому, що зробити такі брови спеціально не вийде, адже від природи вони повинні бути досить густими. Суть у тому, щоб не підфарбовувати брови взагалі. Тільки укладати. Адже саме природність останні кілька років пропагують голлівудські зірки. Такі брови підкреслять вилиці, зроблять красивий овал обличчя, а також виразніші очі.

Відсутність брів 2019

На модних показах відродився ще один тренд – обличчя без брів. Домогтися такого ефекту можна за допомогою знебарвлення волосків, адже видаляти брови повністю візажисти не рекомендують. Такий тренд більше підходить для зйомок або модних заходів, але ніяк не для повсякденного життя

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