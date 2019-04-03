Цього року Великий піст почався 11 березня та триває до 27 квітня включно. Багато православних християн дотримуються обмежень у їжі в цей період. Якщо хочете дізнатися, що можна їсти у Великий піст і коли, — читайте наш матеріал.

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Великий піст бере свій початок за сім тижнів до Великодня. Його встановлено, аби вшанувати сорокаденний піст Ісуса Христа. Перед самою Пасхою починається Страсна седмиця. Вона служить спогадом про останні дні земного життя і страждання Спасителя. Для тих, хто бажає дотримуватися посту, ми склали календар харчування у ці дні.

Календар Великого посту 2019: правила

Перша і остання седмиця — особливо суворий піст.

Не дозволено вживати в їжу м’ясні продукти та їжу тваринного походження. У час суворого посту виключається також і риба.

Їсти дозволено один раз на день — ввечері, а у вихідні — два рази.

По понеділках, середах і п’ятницях слід їсти холодні продукти без олії.

По вівторках і четвергах — гарячу їжу без олії.

По суботах і неділях дозволено рослинну олію і виноградне вино. Можна побалувати себе і приготувати пісні десерти.

У Страсну п’ятницю нічого їсти не можна.

У Страсну суботу багато мирян теж відмовляються від їжі.

11–17 березня, 1 тиждень Великого посту в 2019 році

Перший тиждень Великого посту називається «Федоровим тижнем». У цей час прийнято згадувати всіх захисників православної віри.

11 березня 2019 року, понеділок – суворий піст, повне утримання від їжі.

12 березня 2019 року, вівторок – дозволяється хліб і вода.

13 березня 2019 року, середа – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

14 березня 2019 року, четвер – повне утримання від їжі.

15 березня 2019 року, п’ятниця – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

16 березня 2019 року, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією.

17 березня 2019 року, неділя – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією, вино.

18–24 березня, 2 тиждень Великого посту в 2019 році

18 березня 2019 року, понеділок – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

19 березня 2019 року, вівторок – дозволяється гаряча їжа без олії.

20 березня 2019 року, середа – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

21 березня 2019 року, четвер – дозволяється гаряча їжа без олії.

22 березня 2019 року, п’ятниця – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

23 березня 2019 року, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією.

24 березня 2019 року, неділя – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією, вино.

25–31 березня, 3 тиждень Великого посту в 2019 році

25 березня 2019 року, понеділок – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

26 березня 2019 року, вівторок – дозволяється гаряча їжа без олії.

27 березня 2019 року, середа – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

28 березня 2019 року, четвер – дозволяється гаряча їжа без олії.

29 березня 2019 року, п’ятниця – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

30 березня 2019 року, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією.

31 березня 2019 року, неділя – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією, вино.

1–7 квітня, 4 тиждень Великого посту в 2019 році

1 квітня 2019 року, понеділок – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

2 квітня 2019 року, вівторок – дозволяється гаряча їжа без олії.

3 квітня 2019 року, середа – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

4 квітня 2019 року, четвер – дозволяється гаряча їжа без олії.

5 квітня 2019 року, п’ятниця – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

6 квітня 2019 року, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією.

7 квітня 2019 року, неділя – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією, вино.

8–14 квітня, 5 тиждень Великого посту в 2019 році

8 квітня 2019 року, понеділок – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

9 квітня 2019 року, вівторок – дозволяється гаряча їжа без олії.

10 квітня 2019 року, середа – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

11 квітня 2019 року, четвер – дозволяється гаряча їжа без олії.

12 квітня 2019 року, п’ятниця – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

13 квітня 2019 року, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією.

14 квітня 2019 року, неділя – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією, вино.

15–21 квітня, 6 тиждень Великого посту в 2019 році

15 квітня 2019, понеділок – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

16 квітня 2019, вівторок – дозволяється гаряча їжа без олії.

17 квітня 2019, середа – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

18 квітня 2019, четвер – дозволяється гаряча їжа без олії.

19 квітня 2019, п’ятниця – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

20 квітня 2019, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією.

21 квітня 2019 року, неділя – Вербна неділя. Дозволяється гаряча їжа з рослинною олією, вино, риба і морепродукти.

22–27 квітня, Страсний тиждень в 2019 році

22 квітня 2019 року, понеділок – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

23 квітня 2019 року, вівторок – дозволяється гаряча їжа без олії.

24 квітня 2019 року, середа – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

25 квітня 2019 року, четвер – дозволяється гаряча їжа без олії.

26 квітня 2019 року, п’ятниця – повне утримання від їжі.

27 квітня 2019 року, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією.

28 квітня 2019 року, неділя – Великдень, Світле Христове Воскресіння. Закінчення Великого посту. Дозволяється будь-яка їжа.

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