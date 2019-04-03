Дивіться серіал «Як довго я на тебе чекала» з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ. Зворушлива історія забороненого кохання вразить кожного. На що готова піти вірна і глибока Жанна заради порятунку коханого?

Жанна не може звикнути до ролі фіктивної дружини. Вона страждає, але водночас розуміє, як важливо зберегти теплі, дружні стосунки зі Славою. А Слава не задоволений витівками своєї дружини. Він робить все можливе, щоб Рома за ґратами почувався ще гірше. Але чи піде Слава на крайні заходи, щоб зжити з білого світу коханого Жанни?

Слава і Рома: яку аферу приготував фіктивний чоловік Жанни? Дізнайтеся в 5 і 6 серіях від 03.04.2019.

Video: «Як довго я на тебе чекала»: чим зацікавлять 5 і 6 серії від 03.04.2019 (анонс) Дивіться серіал «Як довго я на тебе чекала» з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ. Зворушлива історія забороненого кохання вразить кожного. На що готова піти вірна і глибока Жанна заради порятунку коханого?

Як довго я на тебе чекала (серїї від 2 квітня 2019) – дивитися онлайн