Гороскоп на тиждень з 1 по 7 квітня 2019 року: чого варто остерігатися кожному знаку зодіаку на початку другого місяця весни. Багато людей відчують енергетичний спад, але завдяки впливу енергетики Землі ви зможете побороти пасивність. Що прогнозують зірки? Детальніше читайте у гороскопі на тиждень з 1 по 7 квітня 2019 року від експертів проекту «Слідство ведуть екстрасенси».

Овен

Овнам цього тижня однозначно пощастить. Але не варто вірити в оманливу ейфорію. Якщо бажаєте досягти успіху у робочій сфері, витратьте зусилля на вирішення технічних питань. Не рубіть з плеча — віддайте перевагу розуму, а не серцю. Оточуйте себе вірними друзями, перестаньте спілкуватися з людьми, які вам заздрять. Адже вони приносять у ваше життя тільки негативну енергетику.

Телець

Цього тижня вам захочеться змінити домашню обстановку. Розгляньте варіант капітального ремонту. Проте не поспішайте, почніть з маленьких кроків: спершу оновіть декор, спробуйте переставити меблі та замініть фурнітуру. Можливо, навіть маленька зміна вже звичних вам речей стане найкращим рішенням.

Близнюки

Близнюки втомляться на роботі за цей тиждень, адже на їхні плечі випаде багато випробувань. Але на вас чекають певні зміни в особистому житті. Тому не втрачайте ентузіазму! Тільки пам’ятайте, що варто любити та цінувати свою працю. На вихідних використовуйте час із користю — гуляйте на свіжому повітрі з друзями, медитуйте, подивіться мотивуюче кіно. Тільки не захоплюйтеся шопінгом.

Рак

Цього тижня розкриється творчий потенціал Раків. Перший тиждень квітня стане особливо продуктивним для Раків, які обрали творчу професію. Але й інші представники цього знаку не будуть пасти задніх. Якщо у вас виникнуть цікаві задуми, мерщій втілюйте їх у життя. Рідні та близькі друзі підтримують Раків. Тільки не засмучуйтесь, адже темпи реалізації планів можуть бути повільними.

Більше на тему: Місячний календар вдалих днів на квітень 2019 року від Хаяла Алекперова

Лев

Для Левів цей тиждень виявиться одним з найбільш стабільних за весь квітень. Ви нарешті зможете відпочити від проблем та напруги на роботі. Ваше життя налагодиться, головне — вірити у свої сили. Насолоджуйтесь домашнім спокоєм. Саме зараз ви в абсолютній гармонії з навколишнім світом. Проведіть вихідні у домашній обстановці разом з близькими людьми. Пийте трав’яні чаї, читайте цікаві книги та переглядайте улюблені романтичні комедії.

Діва

До Дів цього тижня буде підвищена увага зі сторони оточуючих. Ви зачаровуєте людей, а вони бажають спілкування з вами. Проте не забувайте, що на це піде багато часу та енергії. Зіркова хвороба може стати випробуванням для вас. Захиститися від зайвої надмірності допоможе наявність блакитного кольору у гардеробі. Одягайте блактині речі, вони відштовхнуть ворогів і додадуть вам сили.

Терези

Занадто багато планів у Терезів цього тижня. Головне, щоб вам вистачило здоров’я на реалізацію задуманого. В такий період прислухайтеся до свого організму, не перевантажуйте його шкідливою їжею та алкоголем. Терезам вдасться вирішити проблеми, які не під силу навіть кільком людям. Успіх невідворотний, але не варто святкувати його.

Скорпіон

Скорпіони відкриватимуть нові можливості: опанувати нове хобі або здійснити незабутню подорож. Рідні зачекалися на ваш візит, тому варто поїхати до родичів і потішити їх приємними подарунками. Цього тижня відпочивайте і не відмовляйте собі ні в чому, але не забувайте рахувати власні витрати. Марнотратство до добра ще нікого не доводило.

Стрілець

Зірки сприяють вам стати більш розсудливими. Стрільці схильні до нервових зривів та емоційних вигорань на роботі. Ви віддаєте всі сили роботі, але цього робити не варто. Одночасно багато справ ніколи не зробиш. Після шаленого робочого тижня відпочиньте як слід. Присвятіть вільний час собі, і успіх буде на вашій стороні.

Більше на тему: Місячний календар на квітень 2019 року: новий і повний Місяць

Козеріг

Козероги майже увесь тиждень перебуватимуть у напруженому емоційному стані. Зайву роздратованість знімуть зустрічі з вірними друзями. Також проблеми вже не будуть переслідувати представників цього знаку. Діти візьмуться за розум, а батьки не виховуватимуть вас на кожному кроці. Але за всі приємності не забувайте платити добром. Купіть для сім’ї оберіг у будинок.

Риби

Рибам зірки наказують не боятися проявляти власні емоції на публіці. Ви повинні вільно висловлювати свою думку, навіть якщо вас хтось за це засуджує. Скромність цього тижня не принесе вам успіху. Набирайтесь впевненості та підкорюйте нові вершини. Але намагайтеся не переступати звичних кордонів. Відмовляйтеся від співпраці з малознайомими людьми, якщо це стосується фінансів.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ