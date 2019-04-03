Гороскоп на сьогодні, 4 квітня 2019 року, допоможе дізнатися, що віщують зірки вашому знаку зодіаку. Тельцям варто поберегти себе, а Левам налагодити взаємини з дітьми. Детальніше – в гороскопі на 4 квітня 2019 року.

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Овен

Овни, ви дочекалися цього! У вас очікується неймовірний успіх в кар’єрі. Все-таки недарма ви стільки пахали минулого місяця. Чекайте-чекайте, винагорода вже у вас в кишені.

Телець

Тельці, а ви таки відчайдушні люди. Не жалієте ви себе, навіть навпаки, спалюєте дотла. У цей день ви підете на жертви, щоб досягти бажаного. Тільки давайте без ритуалів, може, просто грошима розрахуєтесь?

Близнюки

Близнюки, що у вас там в особистому житті? Зірки нашептали, що все не дуже добре. Сваритеся, так? Ви, головне, обіцянок ніяких не давайте, а то потім передумаєте, а слово, знаєте, не горобець…

Рак

Шукали роботу? Так ось же він, чудовий день, щоб вас прийняли. Чекайте запрошення на співбесіду з тієї самої фірми, куди недавно надсилали резюме. Потрібно брати, такі пропозиції бувають нечасто.

Лев

Леви, у вас явні проблеми зараз із дітьми. Якось не вдається знайти спільну мову, і вони ніби вас не чують. А ще дитина може захворіти, і доведеться з нею повозитися. Ох ці квіти життя!

Діва

Вітаємо! Вам зробили пропозицію! Чи ще ні? Якщо ні, то вже ось-ось, зірки впевнені, в особистому житті у вас почнеться новий хороший етап.

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Терези

Щось ваш інтерес до роботи зовсім згас, так? Як і рівень вашого професіоналізму, вже вибачте, як є. Необхідно підвищувати кваліфікацію, тому що вам вже наступають на п’яти, а в цьому світі все так швидко змінюється…

Скорпіон

Що ж ви закинули своє хобі? Не треба так. Зірки впевнені, що вас, Скорпіонів, чекає дуже великий успіх в улюбленому занятті, варто тільки трохи постаратися і все вдасться!

Стрілець

Ого! Стрільців чекає великий куш, і зірки в цьому впевнені. Не варто опускати руки, навіть якщо здається, що все йде шкереберть. Повірте в себе, і ви обов’язково доб’ється бажаного!

Козеріг

Козероги, а що ж ви такого зробили, що у вас такі великі зміни в роботі? Звичайно ж, в кращу сторону! Поділіться секретом успіху, а?

Водолій

Не слухайте нікого, хто каже, що у вас не вийде. Звичайно, їм не хочеться бачити ваші успіхи. Знайте, що ви сильніші за тих, хто говорить за спиною, і явно розумніші за тих, хто говорить вам гидоту в очі.

Риби

Риби, щось ви довго плаваєте в цій безодні неприємних емоцій. Пора з неї вибиратися і починати радіти сонечку за вікном. Але одягнутися тепліше все одно варто!

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